ФАС возбудила дело в отношении «МегаФона» из-за повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «МегаФона» из-за необоснованного повышения им тарифов, сообщило ведомство. По его данным, в 2023 году оператор поднял тарифы на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%, объяснив это ростом затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Как отмечает ФАС, финансовая отчетность «МегаФона» «свидетельствует о значительном снижении расходов компании и росте чистой прибыли». В связи с этим ФАС пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у оператора нет, а его действия могут привести к ущемлению интересов потребителей. В случае установления вины «МегаФону» связи грозит административный штраф.

«МегаФон» заявил, что пока не получил уведомление от регулятора.

На прошлой неделе ФАС потребовала от МТС, «МегаФона», «Билайна» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца. Ведомство пригрозило операторам делами о нарушении антимонопольного законодательства. ФАС также анализирует повышение тарифов МТС.

Подробности — в материале «Ъ» «Тарифы на связь покраснели».

Лаура Кеффер