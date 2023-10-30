В Минфине встревожены разницей ставок по рыночной и льготной ипотеке

В Министерстве финансов России зафиксировали разрыв между ставками по рыночной и льготной ипотеке, однако пока не обсуждали вопрос по повышению первоначального взноса по льготным программам ипотечного кредитования. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Международного таможенного форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Моисеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Моисеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Нас тревожит ситуация, потому что с учетом роста ставки Банка России очевидно, что разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной»,— сказал замминистра.

Он подчеркнул, что лично согласен с оценкой ситуации ипотечного рынка Банком России и считает, что программа льготной ипотеки должна завершиться согласно плану в середине 2024-го и что продлевать ее не нужно.

Ранее ЦБ предложил правительству поднять минимальный первоначальный взнос по программе льготной ипотеки с целью охлаждения рынка жилищных ссуд. Глава регулятора Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность, что граждане зарабатывают на льготных ипотеках. Ставки по нельготным кредитам и до последнего повышения ставки приближались к 20% годовых. В пятницу, 27 октября, ключевая ставка ЦБ была повышена с 13% до 15%.

Подробнее — в материале «Банки округляют ипотеку».

Александра Горошилова