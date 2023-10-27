ЦБ предложил повысить минимальный размер взноса по льготной ипотеке

Банк России предложил правительству снова повысить минимальный размер первоначального взноса по программе льготной ипотеки с целью охлаждения рынка жилищных ссуд. В ЦБ обеспокоены тем, что граждане хранят свои сбережения на вкладах с высокой ставкой и зарабатывают на перепродаже льготных ипотечных квартир, когда люди, нуждающиеся в жилье, не могут его себе позволить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство с 20 сентября нынешнего года повысило с 15% до 20% минимальный первоначальный взнос для кредитов, выдаваемых по программам льготного кредитования. «Мы считаем и отправили такое предложение правительству, что еще нужно поднять требование к первоначальному взносу по льготной ипотеке, но это решение правительства»,— сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 27 октября.

По словам главы регулятора, массовой практики перепродажи квартир по льготной ипотеке и заработка на разнице нет. Однако она выразила обеспокоенность, что источником такого заработка становятся деньги налогоплательщиков. Госпожа Набиуллина подчеркнула, что существенный рост цен на недвижимость в России за последние три года, сильно превысил инфляцию и рост доходов, что также нивелирует эффект льготных ипотечных программ.

Сегодня регулятор из-за ускорившейся инфляции поднял ключевую ставку с 13% до 15%. К ее ослаблению, по словам главы ЦБ, можно будет перейти в 2024 году «после устойчивого снижения инфляции».

Подробнее — в материале «Наперегонки с инфляцией».

Александра Горошилова