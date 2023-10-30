Партийное важнее парламентского

Как стало известно “Ъ” из источников в «Единой России» (ЕР) и нижней палате парламента, у аппарата партийной фракции в Госдуме в ближайшее время сменится руководитель. Сейчас эту должность занимает Максим Жаворонков, совмещая ее с постом первого заместителя главы центрального исполкома ЕР. Как поясняют собеседники “Ъ”, в связи с начинающейся в декабре президентской кампанией-2024 господину Жаворонкову нужно будет сосредоточиться на партийной составляющей своей работы.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Максим Жаворонков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О предстоящем уходе Максима Жаворонкова из аппарата думской фракции “Ъ” рассказал источник в партии, а источник в Думе подтвердил эту информацию. По их словам, точных сроков отставки господина Жаворонкова нет: она может произойти как в ближайшие дни, так и в течение месяца.

С апреля 2021 года Максим Жаворонков совмещал в партии сразу две высокие должности — первого замруководителя центрального исполкома ЕР и главы аппарата единороссов в Думе. Именно для того, чтобы сосредоточиться на первой работе, партиец и покинет пост в парламенте, поясняют собеседники “Ъ”. По словам одного из них, в качестве первого заместителя главы исполкома господин Жаворонков курирует вопросы юридического и организационного блоков, а также развитие цифровой экосистемы ЕР. Такое кадровое решение нужно в связи с предстоящей президентской кампанией, добавляет источник.

Напомним, что выборы главы государства пройдут в марте 2024 года, а избирательная кампания официально стартует в середине декабря 2023-го. На ЕР в ходе этой кампании традиционно ляжет большая нагрузка. Как ранее сообщал “Ъ”, к концу 2023 года партия должна увеличить свою электоральную базу до 33 млн человек, 90% которых должны являться реальными сторонниками ЕР и президента Владимира Путина. Как минимум 90% от этих верных сторонников партия планирует привлечь на выборы-2024. Как говорит источник, под эту задачу перенастраиваются и все цифровые продукты ЕР. А это как раз направления, которые в исполкоме курирует Максим Жаворонков.

Отметим, что господин Жаворонков давно работает с нынешним секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком. С 2003 по 2009 год он занимал различные руководящие должности в холдинге «Ленинец», в руководство которого входил господин Турчак. Потом, когда последнего назначили губернатором Псковской области, Максим Жаворонков стал его заместителем и руководителем аппарата администрации региона. В руководство ЕР они тоже пришли вместе: в 2017 году Андрей Турчак стал секретарем генсовета партии, а его команда получила должности в центральном исполкоме. Тогда исполком возглавил Александр Борисов (ныне депутат Госдумы), а Максим Жаворонков стал его первым заместителем и руководителем организационного управления. В апреле 2021 года господин Жаворонков занял пост руководителя аппарата думской фракции ЕР, оставив за собой и позицию в исполкоме. Он сохранил ее и после выборов в Думу-2021, когда центральный исполком возглавил Александр Сидякин. Напомним, что до 7 октября 2021 года думской фракцией ЕР руководил Сергей Неверов, а затем — Владимир Васильев.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что в свое время приход Максима Жаворонкова в думский аппарат фракции ЕР был нужен для усиления его взаимодействия с центральными органами партии. Сейчас же система выстроена, поэтому острой необходимости в совмещении двух должностей нет. «Причем это точно не понижение. Потому что позиция первого замглавы исполкома, которую Максим Жаворонков за собой оставляет, точно сопоставимая. Юридическое сопровождение ЕР — это большая и важная часть функционала центральных органов ЕР. Помимо федеральной кампании партия участвует в региональных выборах всех уровней, которые необходимо сопровождать и с точки зрения юриспруденции»,— поясняет эксперт. Что же касается президентской кампании, то у партии точно будет в ней своя важная роль, добавляет господин Костин: «И то, что ресурсы электорального, организационного и юридического блоков будут на ней востребованы, не вызывает сомнений. Так что в этом плане переход Максима Жаворонкова тоже выглядит логично».

Андрей Винокуров