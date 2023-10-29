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Коммерсантъ FM
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Россиян оставили без полета

Почему граждан РФ не пустили на рейс авиакомпании Etihad Airways

15 россиян не пустили на рейс авиакомпании Etihad Airways, все они летели из Москвы в Сингапур с пересадкой в Абу-Даби. Как рассказали “Ъ FM” пострадавшие, на регистрации на посадку перевозчик объявил, что мест в самолете не хватает и некоторым пассажирам придется остаться. Причем, как потом выяснилось, все снятые с рейса туристы имели российское гражданство.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мест не хватило из-за замены самолета, так как второе воздушное судно оказалось меньше, рассказал Станислав, который должен был лететь этим рейсом: «Мы летели к дочери на важное событие — рождение внука. Билеты были куплены чуть ли не за полгода: из Москвы в Абу-Даби, из Абу-Даби в Сингапур. Нас вычеркнули по той причине, что якобы произошла замена лайнера.

Мы стали спрашивать, почему только россияне вычеркнуты из списка. Нам объяснили, что все, кто летит в Сингапур из России, имеют визу, которая позволяет, находясь в Абу-Даби, выйти за пределы аэропорта, а якобы другие пассажиры не имеют такой возможности.

Нам выдали компенсационные купоны на $300, предоставили номера в пятизвездном отеле и трансфер. Что касается рейса в Сингапур, то представители авиакомпании пообещали, что мы на следующий день улетим в этом же направлении в это же время».

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Несмотря на бесплатную замену рейса в Сингапур, россияне все равно понесли большие издержки. Для многих этот пункт был пересадочным, и из-за переноса вылета они пропустили стыковку.

При этом компания Etihad Airways отказывается компенсировать потерянные билеты, заметила клиентка авиакомпании Галина: «Когда мы пришли на посадку в Абу-Даби, нам объявили, что нас не посадят на рейс, так как мест нет. Практически у всех, кто оказался в такой ситуации, планировались дальнейшие перелеты. У нас, допустим, должен был быть рейс в Хошимин.

В итоге мы прождали в аэропорту шесть часов после того, как наш самолет улетел, не смогли обменять билеты, и нам не вернули за них деньги.

Чтобы иметь хоть какую-то возможность продолжить нашу поездку, нам пришлось купить новые билеты без помощи авиакомпании, но Etihad это мало волнует».

Как действовать в подобной ситуации? И могут ли пассажиры рассчитывать на компенсации? “Ъ FM” обсудил эти вопросы с авиаюристом Алексеем Елтуновым:

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«У каждой авиакомпании свои правила перевозки. Но по общим стандартам и международным конвенциям перевозчик без веских оснований, без объективных причин отказать пассажиру в услуге не может. Какое обоснование авиакомпания придумает, это уже отдельная история.

Подавать иск, естественно, можно и нужно. В этом случае будет применяться национальное право государства, которому принадлежит эта компания. Нужно смотреть их законодательство, правила перевозки. Если брать аналогию с российским законодательством, то нужно писать претензию непосредственно в авиакомпанию, а потом уже идти в соответствующие органы».

После начала военных действий на Украине россияне часто сталкиваются с проблемами во время перелетов западными авиакомпаниями. Перевозчики нередко отказываются пускать на борт пассажиров с российскими паспортами.

Последний такой случай произошел в сентябре 2023-го, когда немецкая Lufthansa сняла с рейса туристку, несмотря на наличие у нее европейского ВНЖ. Пассажирка должна была попасть из Бремена в Таллин, но при регистрации ей объявили, что всем россиянам запрещен проезд через Эстонию. Девушке пришлось сменить маршрут и въехать в страну через Финляндию.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

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