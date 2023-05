«Мировоззрение с детского сада»

В Воронеже на минувших выходных завершился первый международный анимационный фестиваль «Мультпрактика», о проведении которого заговорили еще лет десять назад. В нем поучаствовали картины из России и 23 стран, в том числе недружественных. Призами отмечены отечественные работы, а также мультфильмы из Ирана, Перу и Турции. Показы посетили более 12 тыс. человек. Параллельно проходила образовательная программа. Гипотезы о том, во что сейчас превращается анимация, выслушал корреспондент «Ъ-Черноземье» Александр Прытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба фестиваля «Мультпрактика» Фото: пресс-служба фестиваля «Мультпрактика»

Первый воронежский международный анимационный фестиваль «Мультпрактика» прошел 19–21 мая на нескольких площадках: в кинотеатре «Синема парк», парке «Орленок», центре креативных индустрий «Матрешка», госуниверситете и институте культуры. Форум организовала местная студия «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) при поддержке облправительства и Минкульта РФ.

Федеральное министерство выделило на фестиваль 2 млн руб., еще порядка 10 млн заложил региональный бюджет. Студия взяла на себя «многие технические и организационные затраты», а также поставку контента. Ранее ее генеральный продюсер и директор фестиваля Владимир Николаев пояснял «Ъ-Черноземье», что все государственные средства могут и не потратить. Итоговый бюджет фестиваля в пресс-службе не уточнили.

По данным оргкомитета, события «Мультпрактики» посетили около 12 тыс. человек: более 8,5 тыс. пришли на открытие в «Орленок» и более 4 тыс. посмотрели мультфильмы и сериалы по билетам. При этом все показы были бесплатными. Поступившие на фестиваль мультфильмы объединили в несколько программ, которые были рассчитаны на разные возрастные категории, в том числе были две подборки мультфильмов для взрослых.

Часть работ также соревновались в конкурсной программе в десяти номинациях. К участию допускались картины, созданные не ранее 1 января 2021 года. Всего на фестиваль поступило более 800 заявок из 78 стран.

Для конкурса были отобраны 99 работ, в основном отечественных. Также за призы боролись мультфильмы и сериалы из 23 стран, в том числе недружественных: Аргентины, Бразилии, Венгрии, Индии, Ирака, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Колумбии, Малайзии, Мексики, Перу, Словении, США, Турции, Франции, Хорватии, Чили, Эквадора, ЮАР и Японии.

Лауреатов выбирало жюри во главе с иранским режиссером и победителем международных фестивалей Омидом Хошназаром. Вместе с ним работы судили китайцы — продюсер Чжу Вэньбо и председатель Пекинского международного детского кинофестиваля Гевин Ли, сербский режиссер и драматург Драган Милинкович, президент Академии телевидения и радио Армении Армине Авдалян, российские режиссеры Наталья Грофпель и Алексей Цицилин (работает на студии «Воронеж»).

Короткометражка «Омичка» Елизаветы Скворцовой стала обладательницей главного приза. Лучшим полнометражным фильмом стал «Финник» Дениса Чернова, а короткометражным — The Sprayer иранца Фарнуша Абеди. Лучшим анимационным сериалом выбрали «Умку» (эпизод «Ловушка для голоса» Даниила Воропая). Лучшим фильмом «для малышей» стал «Яблочный пирог» Сергея Меринова, для детей — Seed Cycle перуанки Франчески Антуанетт Родригес Рейес, для подростков — Blackbird турецкого режиссера Зейнеп Инджетекин, для взрослых — One Serving Per Can колумбийца Мигеля Оталора. Короткометражку Марии Семиной «Манки Битс» отметили как лучшую студенческую работу. Также спецпризом жюри наградило работу Варвары Яковлевой «Ванлав», а специальное упоминание ушло сериалу «Тикабо» (серия «Машинки» Михаила Медведева) и мультфильму «Вокруг Вити» Василия Корепанова. Все они получили авторские статуэтки бобров — символов фестиваля.

Картины, обещали организаторы, будут «о дружбе, семейных ценностях, нравственных ориентирах, воспитании, взрослении, культуре, природе и познании». Патриотическая направленность была задана и на открытии: например, в «Орленке» наряду с детскими песнями крутили композицию «Встанем» исполнителя Shaman, а губернатор Александр Гусев, в тот же день посетивший пункт отбора на военную службу, появился в сопровождении людей в камуфляже и при пистолетах.

«Все предпосылки, чтобы Воронеж стал одной из площадок развития мультипликации, есть — студия, которая сейчас правильно называется "Воронеж", аудитория и те, кто хочет работать в анимации. Успешность мероприятию обеспечена на долгие годы»,— заявил господин Гусев.

Он также поблагодарил приехавших зарубежных гостей: «Надеюсь, они расскажут у себя, какая замечательная страна Россия».

Уникальной особенностью фестиваля Владимир Николаев назвал «уклон в образование». Проект не просто так называется «Мультпрактика». Все дни шли мастер-классы на различные темы от аниматоров, в основном работников студии «Воронеж», а также творческие встречи с представителями отрасли. Кроме того, можно было ознакомиться с тем, чему обучают детей в «Матрешке».

Профессионалы также обсудили развитие индустрии и образования в ней на конференции «Кинопедагогика».

Гендиректор Института развития кино и медиа Николай Данн заявил о важности создания единой системы кинообразования, кинопедагогики и кинопроизводства. По его словам, посредством анимации можно формировать мировоззрение ребенка, начиная с детсада. Но для этого необходима инфраструктура (например, можно возрождать киноклубы и использовать актовые залы в школах для показов) и «киномодераторы». Господин Данн также отметил необходимость подготовки кадров для индустрии с ранних лет: «В школах искусств долгое время не было таких предметов, как анимация и кино». Это в конечном счете поможет и сформировать новый киноязык, чтобы для детей было «не только развлечение, но и обучение».

Ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Казначеева призвала аниматоров создавать контент, через который ребенок полюбил бы малую родину и Россию и который был бы направлен на трудовое, физическое и экологическое воспитание детей. Педагоги при этом после показа должны уделять особое внимание каждой детали фильма.

Владимир Николаев отметил важность развлекательной составляющей: «Надо балансировать. Мы всегда в работы закладывали какую-то простую мысль. Нас упрекают, что это устаревшие смыслы, но мы убедились в обратном на примере "Ганзеля и Гретель": его посмотрели больше 100 млн человек, было много хороших отзывов». Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев добавил, что родители и педагоги сейчас должны стать киноведами. «Нельзя при выборе контента ориентироваться только на его правильность. Воспитание чувства прекрасного не менее важно для человека. Об этом мы часто забываем»,— пояснил он.

По мнению господина Машковцева, индустрия только формируется: «4 тыс. человек на 140 млн населения не могут считаться индустрией». Сейчас анимация перестает быть «только видом искусства, а превращается в язык», так как современное поколение уже мыслит картинками. «И этому языку надо учиться»,— заявил он. Кроме того, образование должно быть повсеместным, потому что в регионах находятся много талантливых людей: «Рынок растет, но если мы его не займем, то его займут другие страны». В конечном счете образование поможет воспитать и квалифицированного зрителя, отметил Борис Машковцев.

Он также рассказал, что сейчас люди, которые учатся на аниматоров, уходят в другие смежные отрасли, например компьютерные игры и моушн-дизайн. Глава студии СТВ Сергей Сельянов заметил, что удержать их в индустрии можно только зарплатами. Владимир Николаев добавил, что нередко те, кто хочет работать, получают опыт в том же производстве игр, а потом приходят в анимационные студии.

На этом «Мультпрактика» не завершилась. В ближайшее время организаторы обещают провести «эхо фестиваля» — бесплатно показать программы в нескольких районах области. Точный список пока неизвестен, ранее сообщалось о показах в райцентрах Бобров и Новая Усмань.