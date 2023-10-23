NYT: Израиль откладывал наземную операцию из-за переговоров по пленным

США посоветовали Израилю отложить начало наземной операции в секторе Газа с целью выиграть время для переговоров по заложникам, удерживаемых группировкой «Хамас», сообщили источники газеты The New York Times (NYT). Рекомендации об отсрочке наступления, по данным издания, передал министр обороны США Ллойд Остин своему израильскому коллеге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura, Reuters Фото: Violeta Santos Moura, Reuters

Представитель министра обороны Израиля не прокомментировал эту информацию. При этом посол Израиля в США Майкл Херцог заявил в эфире CNN, что США не оказывают давления на Израиль.

«Они дают нам советы, но не говорят нам, что делать или чего не делать»,— подчеркнул дипломат.

Администрация президента США Джо Байдена планирует задержать начало наземной израильской операции с целью доставить в сектор Газа больше гуманитарной помощи, пишет издание. Администрация предположила, что нужно время для определения способов избежать новых жертв среди гражданского населения. Отмечается, что Вашингтон планирует выиграть время для подготовки защиты от возможного нападения на интересы США группировок, поддерживаемых Ираном, сообщает NYT.

«Существует вероятность эскалации со стороны иранских сторонников, направленной против сил США»,— сказал Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC.

Израиль объявлял о начале наземной военной операции с первого дня войны с сектором Газа. Однако наступление несколько раз откладывалось. 19 октября министр обороны Израиля сказал, что приказ о начале наземной операции в секторе Газа отдадут в скором времени.

После начала войны между сектором Газа и Израилем ситуация на ливано-израильской границе резко обострилась. США и Израиль просили Ливан не вмешиваться в войну, однако в последние дни группировка «Хезболла» и израильская армия все чаще обмениваются ударами.

Подробнее — в материале «"Хезболла" готовит второй фронт».

Александра Горошилова