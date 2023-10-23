На Урале дело об оскорблении мальчика в шапке с Z вернули следователям

Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул следователям материалы уголовного дела в отношении Александра Неустроева, который ранее обвинялся в оскорблении сына участника специальной военной операции (СВО) за шапку с буквой Z. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе суда, Ленинский следственный отдел СУ СКР по Свердловской области будет расследовать дело заново.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Свердловской области Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Скандальный инцидент с шапкой с буквой Z произошел днем 21 апреля около подъезда дома №35 на Волгоградской улице в Екатеринбурге. По данным следствия, 56-летний Александр Неустроев грубо, используя нецензурные выражения, оскорблял мальчика за то, что тот носил шапку с символом Z. Кроме того, мужчина пытался схватить ребенка, а также угрожал ему тем, что «поместит головной убор в задний проход», однако школьник смог убежать. Эта история вызвала широкий общественный резонанс, и вскоре екатеринбуржца задержали полиция и бойцы ОМОНа Росгвардии.

В августе стало известно, что дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) Александра Неустроева было прекращено. Так как обвиняемый раскаялся в содеянном, ему грозило до пяти лет лишения свободы. Однако Седьмой кассационный суд в Челябинской области это решение отменил. В сентябре сообщалось, что дело рассмотрит новый состав суда.

Подробнее — в материале «Ъ» «На Z и суда нет».

Полина Хабарова, Екатеринбург