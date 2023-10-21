Хинштейн заявил о задержании уроженцев Таджикистана за оскорбления губернатора

Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил, что силовики установили личности и задержали несовершеннолетних мигрантов, которые публично угрожали губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Одного из них поместили в следственный изолятор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Юные мигранты-беспредельщики, публично пообещавшие совершить насильственные действия сексуального характера с губернатором Самарской области, установлены. Это два родных брата, уроженцы Таджикистана, живут в Самаре без родителей»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, приезжие «терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища». Один из оскорбивших губернатора мигрантов арестован. Второй находится в центре временного содержания, его должны депортировать на родину.

Ранее проверку по факту оскорблений в адрес губернатора Дмитрия Азарова со стороны несовершеннолетних мигрантов начала прокуратура Самарской области. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев призвал правоохранителей возбудить в отношении приезжих уголовное дело об экстремизме.

Несколько дней назад в соцсетях появился ряд видео малолетних иностранцев, которые публично признали, что участвовали в конфликтах с местными детьми и уверены в собственной безнаказанности. Кроме того, они сообщили, что им «плевать» на то, что на их действия обратил внимание губернатор Дмитрий Азаров.

Александр Кислов