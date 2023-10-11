«Светофору» переключают сроки

Бизнесу хотят упростить обжалование блокировок по антиотмывочному закону, поручение дал премьер Михаил Мишустин, выяснили «Ведомости». Речь идет о так называемой системе «Светофор», которую разработали в Центробанке. Регулятор распределяет все компании по трем группам риска — «красной», «желтой» и «зеленой» в зависимости от того, совершает ли бизнес подозрительные операции. Оказавшись в «красной» зоне, предприниматель рискует столкнуться с блокировкой счетов и ликвидацией юрлица. При этом сейчас бизнес жалуется на слишком долгую и сложную процедуру обжалования такого решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как можно поменять подход? “Ъ FM” спросил об этом вице-президента Торгово-промышленной палаты Елену Дыбову:

«Когда та или иная компания попадает в "желтую" или "красную" зоны, то начинается процесс подтверждения операций. Кроме того, что это должен сделать тот банк, в котором находится основной счет, анализ и подтверждение должны дать еще другие кредитные организации, потому что может быть несколько счетов в рамках взаимодействия с контрагентами и так далее. То есть это достаточно серьезный выверенный процесс.

Пока все подтверждения не будут получены, нельзя начать процесс обжалования, и компания вынуждена ждать. Бизнес говорит о том, что это долго, сразу наступают сложности для ведения деятельности.

Мы попросили ЦБ, чтобы был создан упрощенный порядок обжалования, чтобы, как только организация узнала, что ее вносят в "желтый" список, она сразу могла начать подтверждать свою добросовестность, в частности, предоставлять все необходимые документы. Потому что сейчас можно остаться без бизнеса, пока пройдут все необходимые этапы.

Подразумевалось, что попадание в "красную" зону означает, что тебе останавливают все операции. В "желтую" — что ты предупрежден о том, что твои трансакции носят опасный характер. Но по факту получилось, что даже это фактически рассматривается банками как остановка деятельности.

После того, как компания оказалась в "желтой" группе риска, следуют повышенный контроль, задержка платежей, отказы по кредитам.

Почему и встал вопрос о том, что нужно дать возможность бизнесу как можно быстрее снять с себя подозрения».

Чтобы обжаловать попадание в «красную» или «желтую» зону, нужно обратиться в специальную комиссию при Центробанке. Но даже если бизнес сможет инициировать эту процедуру быстрее, многие проблемы все равно сохранятся, подчеркнул управляющий партнер юридической компании BMS Group Алексей Матюхов:

«Компания заранее подает в комиссию материалы, которые подтверждают ее добросовестность. Комиссия эти документы рассматривает и выносит соответствующее решение. Только после этого бизнес имеет право обращаться в суд. Вот это досудебное обжалование является обязательным, и это самый непрозрачный участок.

То есть обжаловать решение комиссии крайне проблематично, участвовать в заседании комиссии невозможно. В нашей ситуации снижается риск возможности пропуска сроков обжалования, равных шести месяцам, но львиная доля сложностей, к сожалению, остаются».

Система «Светофор» заработала прошлым летом. Еще до запуска механизма Центробанк делился своими оценками бизнеса — тогда в «красную» зону попадало меньше 1% всех индивидуальных предпринимателей и компаний.

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Илья Сизов