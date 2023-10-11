Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Светофору» переключают сроки

О каких изменениях в работе платформы ЦБ просит бизнес

Бизнесу хотят упростить обжалование блокировок по антиотмывочному закону, поручение дал премьер Михаил Мишустин, выяснили «Ведомости». Речь идет о так называемой системе «Светофор», которую разработали в Центробанке. Регулятор распределяет все компании по трем группам риска — «красной», «желтой» и «зеленой» в зависимости от того, совершает ли бизнес подозрительные операции. Оказавшись в «красной» зоне, предприниматель рискует столкнуться с блокировкой счетов и ликвидацией юрлица. При этом сейчас бизнес жалуется на слишком долгую и сложную процедуру обжалования такого решения.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как можно поменять подход? “Ъ FM” спросил об этом вице-президента Торгово-промышленной палаты Елену Дыбову:

«Когда та или иная компания попадает в "желтую" или "красную" зоны, то начинается процесс подтверждения операций. Кроме того, что это должен сделать тот банк, в котором находится основной счет, анализ и подтверждение должны дать еще другие кредитные организации, потому что может быть несколько счетов в рамках взаимодействия с контрагентами и так далее. То есть это достаточно серьезный выверенный процесс.

Пока все подтверждения не будут получены, нельзя начать процесс обжалования, и компания вынуждена ждать. Бизнес говорит о том, что это долго, сразу наступают сложности для ведения деятельности.

Мы попросили ЦБ, чтобы был создан упрощенный порядок обжалования, чтобы, как только организация узнала, что ее вносят в "желтый" список, она сразу могла начать подтверждать свою добросовестность, в частности, предоставлять все необходимые документы. Потому что сейчас можно остаться без бизнеса, пока пройдут все необходимые этапы.

Почему выросло число фирм-однодневок после запуска платформы "Светофор"

Подразумевалось, что попадание в "красную" зону означает, что тебе останавливают все операции. В "желтую" — что ты предупрежден о том, что твои трансакции носят опасный характер. Но по факту получилось, что даже это фактически рассматривается банками как остановка деятельности.

После того, как компания оказалась в "желтой" группе риска, следуют повышенный контроль, задержка платежей, отказы по кредитам.

Почему и встал вопрос о том, что нужно дать возможность бизнесу как можно быстрее снять с себя подозрения».

Чтобы обжаловать попадание в «красную» или «желтую» зону, нужно обратиться в специальную комиссию при Центробанке. Но даже если бизнес сможет инициировать эту процедуру быстрее, многие проблемы все равно сохранятся, подчеркнул управляющий партнер юридической компании BMS Group Алексей Матюхов:

Как банки пересматривают порядок открытия счетов юрлицам

«Компания заранее подает в комиссию материалы, которые подтверждают ее добросовестность. Комиссия эти документы рассматривает и выносит соответствующее решение. Только после этого бизнес имеет право обращаться в суд. Вот это досудебное обжалование является обязательным, и это самый непрозрачный участок.

То есть обжаловать решение комиссии крайне проблематично, участвовать в заседании комиссии невозможно. В нашей ситуации снижается риск возможности пропуска сроков обжалования, равных шести месяцам, но львиная доля сложностей, к сожалению, остаются».

Система «Светофор» заработала прошлым летом. Еще до запуска механизма Центробанк делился своими оценками бизнеса — тогда в «красную» зону попадало меньше 1% всех индивидуальных предпринимателей и компаний.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...