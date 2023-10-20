Следствие просит арестовать редактора «Радио Свобода» Алсу Курмашеву

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанной в Казани 18 октября редактора «Радио Свобода» (признано иностранным агентом) Алсу Курмашевой. Об этом сообщили «Ъ» в Советском райсуде Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алсу Курмашева

Фото: AP Алсу Курмашева

Фото: AP

Гражданку России и США Алсу Курмашеву задержали в Казани 18 октября. По данным следствия, она не подала документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов. Редактору «Радио Свобода» грозит пять лет лишения свободы по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ.

При этом следствие отмечает, что Алсу Курмашева осуществляла «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ». По данным следствия, журналистка собирала информацию о мобилизованных преподавателях одного из вузов, чтобы использовать ее для подготовки «альтернативных аналитических материалов» для международных инстанций.

Алсу Курмашева живет в Праге со своим мужем и двумя детьми. В Россию она приехала по семейным обстоятельствам еще в мае, но уехать из страны не смогла, потому что у нее изъяли российский и американский паспорта, так как она не сообщила о факте получения второго гражданства.

Евросоюз осудил задержание журналистки «Радио Свобода» Алсу Курмашевой. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил: «Россия обязана соблюдать свои международные обязательства в области прав человека, включая свободу выражения мнений».

Решение о мере пресечения примут сегодня на заседании, которое начнется в 13:00. С момента задержания журналистка находится в изоляторе временного содержания.

Подробнее читайте в материале «Задержание вместо паспорта».

Анастасия Ларина; Полина Петрова, Казань