Продают, но не показывают

Возможные претенденты на имущество обанкротившегося курского ООО «Тепличный комплекс “Агропарк”» стоимостью 1,8 млрд руб. добились отмены торгов по его реализации. Они обвиняют конкурсного управляющего в том, что тот создает условия для приобретения актива его нынешним арендатором и препятствует другим претендентам в ознакомлении с лотом. С 2022 года имущество «Агропарка» арендует один из крупнейших в России агрохолдингов «Эко-культура» Александра Рудакова и Ирины Ашиновой, где, впрочем, интерес к торгам на арендуемые активы всегда отрицали. С учетом предписания ФАС об отмене торгов в дальнейшем нарушений прав их потенциальных участников не будет, прогнозируют эксперты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вокруг тепличного комплекса под Курском не утихают споры бывших и потенциальных собственников

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вокруг тепличного комплекса под Курском не утихают споры бывших и потенциальных собственников

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Представители собственников тепличного комплекса «Агропарк» (учредители — АО «Тирус» Сергея Кучерявенко и ООО «РСХБ-Финанс» с 1%; в строительство были вложены 1,125 млрд руб. кредитных средств Россельхозбанка (РСХБ), 775 млн руб. экс-гендиректора Алексея Пахомова и 450 млн руб. инвестора Андрея Костикова с партнерами) подали многочисленные жалобы на действия конкурсного управляющего компании 25-летней Кристины Пономаренко. Копии документов есть в распоряжении „Ъ“. Жалобы касаются торгов по продаже имущества ТК «Агропарк» (в залоге у РСХБ) с первоначальной ценой 1,78 млрд руб.

Первый аукцион должен был пройти 7 июля, но не состоялся из-за отсутствия заявок. Второй (1,6 млрд руб.) был запланирован на 17 августа, но накануне был отменен на основании решения ФАС. Жалобу в ведомство подало ООО «Ростагро», которому разрешили ознакомиться с имуществом лишь после завершения подачи заявок. Комиссия антимонопольного органа нашла в действиях «по необеспечению полного ознакомления с имуществом» нарушения и 1 августа выдала конкурсному управляющему предписание отменить сообщение о проведении повторного аукциона и назначить новую дату, обеспечив заинтересованным возможность «всесторонне и полно» ознакомиться с активами. Теперь торги намечены на 28 сентября.

На действия конкурсного управляющего также пожаловался Андрей Костиков — в курское управление Росреестра (четырежды в июне-июле) и в ФАС. 25 июля управление Росреестра сообщило, что в отношении управляющего возбуждено дело об административном правонарушении о неисполнении им своих обязанностей (ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ).

Андрей Костиков: «Из коридора я смог увидеть, что отсутствует имущество совокупной стоимостью более 50 млн рублей»

В жалобе и прилагаемых доку­ментах Андрей Костиков утверждает, что управляющая не предоставила ему как потенциальному участнику торгов доступ к имуществу, а также не смогла обеспечить сохранность активов (якобы пропали система видеонаблюдения и часть ограждения) и допустила разрыв производственной цепочки за счет демонтажа рассадного отделения. Инвестор говорит, что его заявление об осмотре имущества было рассмотрено только через 17 дней, а в ходе осмотра в итоге ему не дали ознакомиться со всем комплексом под предлогом «внутренних правил». «Из коридора я смог увидеть, что полностью отсутствует рассадное отделение и салатная линия. Это имущество совокупной стоимостью более 50 млн руб.»,— говорится в жалобе. На вопрос о том, как теплицы работают без рассадного отделения, господину Костикову пояснили, что рассада привозится с другого тепличного комплекса. «Также меня не пустили ни на один объект вне тепличного комплекса… Это основные сети и узлы, без изучения которых невозможно оценить техническое состояние комплекса. Без детального изучения всех систем невозможно принять решение об участии в торгах»,— заметил господин Костиков.

Госпожа Пономаренко не стала общаться с „Ъ“.

По мнению представителей бывших собственников, Кристина Пономаренко и представители РСХБ якобы заинтересованы в том, чтобы новым собственником стал арендатор — холдинг «Эко-культура». В самой «Эко-культуре», впрочем, интерес к покупке актива отрицают, как и в прошлом году. В ответ на вопрос „Ъ“ о том, демонтировались ли какие-либо производственные линии «Агропарка», в «Эко-культуре» ответили, что значительная часть оборудования и коммуникаций пришла в негодность: «К сожалению, предыдущими владельцами не были предприняты необходимые усилия для полноценной консервации комплекса на период простоя. Не соблюдались условия по температурным параметрам и влажности. Пришлось приложить немало усилий, чтобы привести теплицы в рабочее состояние».

В РСХБ считают, что бывший собственник ТК «занял неконструктивную позицию». Как рассказали «Ъ» в Россельхозбанке, пока велась производственная деятельность, деньги не поступали на расчетный счет юрлица комплекса, задолженность перед банком и иными контрагентами не погашалась, образовались долги за ЖКУ, а экс-владелец отказался их погашать и обеспечивать сохранность имущества. Урегулированием ситуации занимался РСХБ: «В связи с угрозой порчи имущества ТК мы совместно с руководством Курской области искали арендатора, который смог бы возобновить производственную деятельность и сохранить инвестиционную привлекательность актива». В рамках этой работы актив и был передан в аренду «профильному холдингу, который обеспечивает сохранность комплекса», оплату 198 рабочих мест, а также «бесперебойный цикл выращивания плодовоовощных культур». Информацию о выбытии имущества «Агропарка» в РСХБ не подтвердили.

«С учетом высокой процессуальной активности покупателей, вызванных недопуском их к продаваемому имуществу, мы прогнозируем, что арбитражный уп­рав­ляющий в дальнейшем навряд ли продолжит чинить препятствия для добросовестных участников торгов»,— отметил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. «Поскольку действия управляющего ограничивали конкуренцию на торгах, что уже было установлено решением ФАС, вероятно, в случае игнорирования предписания, управляющий может быть отстранен в деле о банкротстве ООО «ТК “Агропарк”»,— предположила управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева.

Олег Мухин, Мария Старикова