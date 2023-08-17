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Продают, но не показывают

Потенциальные претенденты на имущество курского производителя овощей добиваются шанса изучить лот до торгов

Возможные претенденты на имущество обанкротившегося курского ООО «Тепличный комплекс “Агропарк”» стоимостью 1,8 млрд руб. добились отмены торгов по его реализации. Они обвиняют конкурсного управляющего в том, что тот создает условия для приобретения актива его нынешним арендатором и препятствует другим претендентам в ознакомлении с лотом. С 2022 года имущество «Агропарка» арендует один из крупнейших в России агрохолдингов «Эко-культура» Александра Рудакова и Ирины Ашиновой, где, впрочем, интерес к торгам на арендуемые активы всегда отрицали. С учетом предписания ФАС об отмене торгов в дальнейшем нарушений прав их потенциальных участников не будет, прогнозируют эксперты.

Вокруг тепличного комплекса под Курском не утихают споры бывших и потенциальных собственников

Вокруг тепличного комплекса под Курском не утихают споры бывших и потенциальных собственников

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вокруг тепличного комплекса под Курском не утихают споры бывших и потенциальных собственников

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Представители собственников тепличного комплекса «Агропарк» (учредители — АО «Тирус» Сергея Кучерявенко и ООО «РСХБ-Финанс» с 1%; в строительство были вложены 1,125 млрд руб. кредитных средств Россельхозбанка (РСХБ), 775 млн руб. экс-гендиректора Алексея Пахомова и 450 млн руб. инвестора Андрея Костикова с партнерами) подали многочисленные жалобы на действия конкурсного управляющего компании 25-летней Кристины Пономаренко. Копии документов есть в распоряжении „Ъ“. Жалобы касаются торгов по продаже имущества ТК «Агропарк» (в залоге у РСХБ) с первоначальной ценой 1,78 млрд руб.

Что планирует «Эко-культура» в Воронежской области

Первый аукцион должен был пройти 7 июля, но не состоялся из-за отсутствия заявок. Второй (1,6 млрд руб.) был запланирован на 17 августа, но накануне был отменен на основании решения ФАС. Жалобу в ведомство подало ООО «Ростагро», которому разрешили ознакомиться с имуществом лишь после завершения подачи заявок. Комиссия антимонопольного органа нашла в действиях «по необеспечению полного ознакомления с имуществом» нарушения и 1 августа выдала конкурсному управляющему предписание отменить сообщение о проведении повторного аукциона и назначить новую дату, обеспечив заинтересованным возможность «всесторонне и полно» ознакомиться с активами. Теперь торги намечены на 28 сентября.

На действия конкурсного управляющего также пожаловался Андрей Костиков — в курское управление Росреестра (четырежды в июне-июле) и в ФАС. 25 июля управление Росреестра сообщило, что в отношении управляющего возбуждено дело об административном правонарушении о неисполнении им своих обязанностей (ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ).

Андрей Костиков: «Из коридора я смог увидеть, что отсутствует имущество совокупной стоимостью более 50 млн рублей»

В жалобе и прилагаемых доку­ментах Андрей Костиков утверждает, что управляющая не предоставила ему как потенциальному участнику торгов доступ к имуществу, а также не смогла обеспечить сохранность активов (якобы пропали система видеонаблюдения и часть ограждения) и допустила разрыв производственной цепочки за счет демонтажа рассадного отделения. Инвестор говорит, что его заявление об осмотре имущества было рассмотрено только через 17 дней, а в ходе осмотра в итоге ему не дали ознакомиться со всем комплексом под предлогом «внутренних правил». «Из коридора я смог увидеть, что полностью отсутствует рассадное отделение и салатная линия. Это имущество совокупной стоимостью более 50 млн руб.»,— говорится в жалобе. На вопрос о том, как теплицы работают без рассадного отделения, господину Костикову пояснили, что рассада привозится с другого тепличного комплекса. «Также меня не пустили ни на один объект вне тепличного комплекса… Это основные сети и узлы, без изучения которых невозможно оценить техническое состояние комплекса. Без детального изучения всех систем невозможно принять решение об участии в торгах»,— заметил господин Костиков.

Госпожа Пономаренко не стала общаться с „Ъ“.

По мнению представителей бывших собственников, Кристина Пономаренко и представители РСХБ якобы заинтересованы в том, чтобы новым собственником стал арендатор — холдинг «Эко-культура». В самой «Эко-культуре», впрочем, интерес к покупке актива отрицают, как и в прошлом году. В ответ на вопрос „Ъ“ о том, демонтировались ли какие-либо производственные линии «Агропарка», в «Эко-культуре» ответили, что значительная часть оборудования и коммуникаций пришла в негодность: «К сожалению, предыдущими владельцами не были предприняты необходимые усилия для полноценной консервации комплекса на период простоя. Не соблюдались условия по температурным параметрам и влажности. Пришлось приложить немало усилий, чтобы привести теплицы в рабочее состояние».

Как «Эко-культура» заходила на мощности «Агропарка»

В РСХБ считают, что бывший собственник ТК «занял неконструктивную позицию». Как рассказали «Ъ» в Россельхозбанке, пока велась производственная деятельность, деньги не поступали на расчетный счет юрлица комплекса, задолженность перед банком и иными контрагентами не погашалась, образовались долги за ЖКУ, а экс-владелец отказался их погашать и обеспечивать сохранность имущества. Урегулированием ситуации занимался РСХБ: «В связи с угрозой порчи имущества ТК мы совместно с руководством Курской области искали арендатора, который смог бы возобновить производственную деятельность и сохранить инвестиционную привлекательность актива». В рамках этой работы актив и был передан в аренду «профильному холдингу, который обеспечивает сохранность комплекса», оплату 198 рабочих мест, а также «бесперебойный цикл выращивания плодовоовощных культур». Информацию о выбытии имущества «Агропарка» в РСХБ не подтвердили.

«С учетом высокой процессуальной активности покупателей, вызванных недопуском их к продаваемому имуществу, мы прогнозируем, что арбитражный уп­рав­ляющий в дальнейшем навряд ли продолжит чинить препятствия для добросовестных участников торгов»,— отметил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. «Поскольку действия управляющего ограничивали конкуренцию на торгах, что уже было установлено решением ФАС, вероятно, в случае игнорирования предписания, управляющий может быть отстранен в деле о банкротстве ООО «ТК “Агропарк”»,— предположила управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева.

Олег Мухин, Мария Старикова

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