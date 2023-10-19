Переводы дополнят личными данными

Финансовые организации смогут запрашивать у клиента дополнительную информацию при бесплатном переводе денег между его счетами. Об этом говорится в письме ЦБ в Ассоциацию банков России. Речь идет о переводах без комиссии в рамках лимита в 30 млн руб. в месяц. Такая возможность появится у россиян с мая 2024 года. Переводы можно будет осуществлять по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка, а также по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом нововведение не распространяется на трансакции с карты на карту, а также на переводы при личном присутствии гражданина в отделении банка, сообщает «Интерфакс». Основная цель заключается в том, чтобы убедиться, что отправитель и получатель — одно лицо, говорит аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын:

«Можно предположить, что одна из сложнейших задач, которые придется решать — это обеспечение безопасности транзакций. И учитывая то, что мы живем в мире, где мощность, частота и технологии кибератак все время увеличиваются и совершенствуются, конечно, трансакции требуют дополнительной защиты.

Дополнительная информация, которую, возможно, будут требовать при переводах, особенно при крупных, поможет правильно аутентифицировать отправителя и получателя. Это поможет не потерять след денег. Кроме того, при достаточно разветвленной и запутанной системе переводов мы знаем, что у нас скоро появятся цифровые рубли, новые незнакомые нам инструменты».

Под дополнительной информацией, скорее всего, будет иметься в виду проверка уже имеющихся у банков данных, считают опрошенные “Ъ FM” эксперты. Нововведение вряд ли приведет к возникновению дополнительных рисков, говорит генеральный директор Агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев:

«Давайте представим, что вас зовут Иванов Иван Иванович. Соответственно, для того, чтобы банк "А" и банк "Б" поняли, что вы один и тот же человек, вам необходимо предоставить определенные данные о себе. Что это за данные? В первую очередь это может быть ИНН, СНИЛС. Если они совпадают в банке "А" и в банке "Б", соответственно, обе финансовые организации понимают, что вы — одно и то же лицо. Все трансакции между вами будут бесплатны.

Такой же идентификатор может быть и номер паспорта, например. Но для того, чтобы банк "А" и банк "Б" этими данными обменялись, у них должно быть разрешение, что они имеют право эти данные передавать в сторонние организации.

Эта мера позволит установить конкретно лицо, которое имеет счета в разных банках, и потом пользователи могут беспроцентно переводить в валюту рубли. Что касается безопасности, то в принципе я не вижу особых рисков, если обмен данными будет проходить во внутрибанковских системах. Опять же, надо понимать, что любой банк подвержен утечкам, к сожалению, здесь в больше степени играет роль человеческий фактор».

ЦБ ранее разъяснил, что ежемесячный лимит бесплатных переводов самому себе будет применяться ко всем счетам, которые имеет физлицо в том или ином банке, а не к каждому счету отдельно.

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Андрей Загорский