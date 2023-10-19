Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Переводы дополнят личными данными

Как банки обезопасят трансакции между счетами

Финансовые организации смогут запрашивать у клиента дополнительную информацию при бесплатном переводе денег между его счетами. Об этом говорится в письме ЦБ в Ассоциацию банков России. Речь идет о переводах без комиссии в рамках лимита в 30 млн руб. в месяц. Такая возможность появится у россиян с мая 2024 года. Переводы можно будет осуществлять по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка, а также по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом нововведение не распространяется на трансакции с карты на карту, а также на переводы при личном присутствии гражданина в отделении банка, сообщает «Интерфакс». Основная цель заключается в том, чтобы убедиться, что отправитель и получатель — одно лицо, говорит аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын:

«Можно предположить, что одна из сложнейших задач, которые придется решать — это обеспечение безопасности транзакций. И учитывая то, что мы живем в мире, где мощность, частота и технологии кибератак все время увеличиваются и совершенствуются, конечно, трансакции требуют дополнительной защиты.

Какие рекомендации дал ЦБ по борьбе с «ресторанной» схемой обналичивания денег

Дополнительная информация, которую, возможно, будут требовать при переводах, особенно при крупных, поможет правильно аутентифицировать отправителя и получателя. Это поможет не потерять след денег. Кроме того, при достаточно разветвленной и запутанной системе переводов мы знаем, что у нас скоро появятся цифровые рубли, новые незнакомые нам инструменты».

Под дополнительной информацией, скорее всего, будет иметься в виду проверка уже имеющихся у банков данных, считают опрошенные “Ъ FM” эксперты. Нововведение вряд ли приведет к возникновению дополнительных рисков, говорит генеральный директор Агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев:

«Давайте представим, что вас зовут Иванов Иван Иванович. Соответственно, для того, чтобы банк "А" и банк "Б" поняли, что вы один и тот же человек, вам необходимо предоставить определенные данные о себе. Что это за данные? В первую очередь это может быть ИНН, СНИЛС. Если они совпадают в банке "А" и в банке "Б", соответственно, обе финансовые организации понимают, что вы — одно и то же лицо. Все трансакции между вами будут бесплатны.

Такой же идентификатор может быть и номер паспорта, например. Но для того, чтобы банк "А" и банк "Б" этими данными обменялись, у них должно быть разрешение, что они имеют право эти данные передавать в сторонние организации.

Как цифровой рубль обходится в копеечку

Эта мера позволит установить конкретно лицо, которое имеет счета в разных банках, и потом пользователи могут беспроцентно переводить в валюту рубли. Что касается безопасности, то в принципе я не вижу особых рисков, если обмен данными будет проходить во внутрибанковских системах. Опять же, надо понимать, что любой банк подвержен утечкам, к сожалению, здесь в больше степени играет роль человеческий фактор».

ЦБ ранее разъяснил, что ежемесячный лимит бесплатных переводов самому себе будет применяться ко всем счетам, которые имеет физлицо в том или ином банке, а не к каждому счету отдельно.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...