Медведев: конфликт между Израилем и «Хамасом» может перерасти в глобальную войну

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что боевые действия между Израилем и палестинским движением «Хамас» могут перерасти в региональный военный конфликт на Ближнем Востоке или в глобальную войну.

«На Ближнем Востоке снова война. Война жестокая, без правил. Война, основанная на терроре и доктрине непропорционального применения силы против гражданского населения. Как теперь принято выражаться, с обеих сторон включен "режим Берсерка"»,— написал господин Медведев в своей статье для газеты «Известия».

По его мнению, России гораздо важнее то, что происходит в зоне военной операции на Украине, однако и не обращать внимание на боевые действия между армией обороны Израиля и «Хамасом» Москва тоже не может. Как пишет Дмитрий Медведев, ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на Ближнем Востоке, нестабильный взрывоопасный регион оказался весьма полезен Америке. В связи с этим он считает, что проведение любых мирных переговоров по урегулированию нынешнего конфликта при участие Соединенных Штатов заранее обречено на провал.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. Израиль сообщал более чем о 1,4 тыс. жертвах конфликта, Палестина — о 3 тыс. По данным Всемирной организации здравоохранения, половина погибших в секторе Газа — женщины и дети.

Подробнее о боевых действиях — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Александр Кислов