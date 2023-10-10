Продажи компьютеров продолжили падение

В третьем квартале продажи ПК во всем мире сократились на 9%, продолжив длящееся уже два года падение. Тем не менее аналитики Gartner ожидают восстановление роста уже в следующем квартале: к концу года как компании, так и отдельные потребители начнут активнее покупать компьютеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sakchai Lalit / AP Фото: Sakchai Lalit / AP

Вчера, 9 октября, исследовательская компания Gartner представила отчет, посвященный продажам персональных компьютеров в третьем квартале. Их продажи снизились на 9%, до 64,3 млн. Это уже восьмой подряд квартал, когда продажи ПК снижаются. Правда, темпы замедляются —годом ранее продажи показали самое сильное за 20 лет падение на 19,5%, а во втором квартале текущего года — на 16,6%.

Более того, эксперты Gartner считают, что уже в четвертом квартале возобновится рост.

«Есть признаки, что снижение на рынке ПК достигло нижней точки. Сезонный спрос на образовательном рынке повысил поставки в третьем квартале, хотя корпоративный спрос на ПК оставался слабым, что нивелировало этот рост»,— отметил главный аналитик Gartner Микако Китагава.

По его словам, компании также достигли значительного прогресса в снижении запасов ПК на складах — если предпраздничные продажи окажутся хорошими, они должны вернуться к обычным значениям уже к концу года.

Продажи ПК начали снижаться в конце 2021 года после резкого роста спроса с началом пандемии COVID-19, когда многие компании переходили на удаленную работу, распространялось дистанционное обучение и т. д. Ситуацию усугубило и увеличение запасов ПК в условиях сбоев в цепочках поставок. В итоге продажи ПК падали в течение последних двух лет.

По словам господина Китагавы, теперь рынок ПК для бизнеса готов к замене компьютеров, чему способствуют обновления ОС Windows 11. Спрос на потребительские ПК, по его мнению, также начнет восстанавливаться, так как первые потребители, купившие компьютеры во время пандемии, начнут их заменять. Gartner ожидает, что в 2024 году продажи вырастут на 4,9%, причем как в корпоративном, так и в потребительском сегменте.

Лидером на рынке ПК в третьем квартале оставалась китайская компания Lenovo, доля которой превысила четверть (25,1%), увеличившись с 23,9% годом ранее. За ней следуют HP (21%), Dell (16,1%), Apple (9,7%) и ASUS (7,6%). Продажи ПК большинства брендов снизились в этот период, исключение составила только HP, нарастившая их на 6,4%.

Сильнее всего упали продажи Apple — на 24,2%.

Продажи Dell снизились на 14,2%, ASUS — на 11,5%, Lenovo — на 4,4%.

По регионам сильнее всего сократились продажи в Азиатском-Тихоокеанском регионе — на 13%. Этому способствовало прежде всего снижение на 20% в Китае. Продажи в США сократились на 9,3%, в регионе Европа, Ближний Восток и Африка — на 3,6%.

Яна Рождественская