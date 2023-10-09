Автомобили русифицируют подетально

Минпромторг хочет изменить для автопрома подход к локализации электроники. Предлагается на два года повысить число начисляемых баллов локализации за уже выполняемые операции по сборке блоков управления двигателей, а с 2026 года — резко сократить, если не будут использованы отечественные компоненты. Баллы автоконцернам нужны для возврата утильсбора. Ряд источников “Ъ” в автопроме видит риск обесценивания уже осуществляемых операций, а также указывает на невозможность влиять на сторонних поставщиков компонентов, которые загружены заказом от других отраслей. Но другие участники рынка предпочитают не суетиться, подчеркивая, что за два года много что может поменяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на рынке рассказали, что в Минпромторге хотят пересмотреть требования локализации по 719-му постановлению для автоэлектроники, в том числе электронным блокам управления (ЭБУ) двигателя. По новому подходу с 2026 года у автоконцернов начнут отнимать часть баллов локализации, если не будет использоваться российская микроэлектроника. От баллов зависит доступ к господдержке и объем возвращаемого утильсбора. Выпускают ЭБУ не автопроизводители, а сторонние поставщики. В Минпромторге “Ъ” подтвердили работу по новой системе требований к ЭБУ.

Всего за ЭБУ двигателя сейчас можно получить 300 баллов. За самый популярный в отрасли после ухода Bosch ЭБУ «Итэлма» концерны набирают 150 баллов (по 75 баллов за поверхностный монтаж компонентов на печатную плату, а также разработку ПО и получение прав на конструкторскую документацию). До начала военных действий, говорит источник “Ъ”, ЭБУ давал 225 балов, но автопроизводители потеряли 75 баллов из-за того, что у поставщика выросла стоимость импортной составляющей.

В новой версии правил за сборку и права на ПО и конструкторскую документацию можно будет получить 200 баллов, что «увеличивает привлекательность» использования российских ЭБУ, говорят три собеседника “Ъ”. Но с 2026 года подход меняется: потребуется использовать российские компоненты (микросхемы, печатные платы и пр.), за что начисляются дополнительные баллы. В противном случае баллы за уже выполняемые операции снижаются: с 2026 года — до 100 баллов вместо 200, с 2028 года — до 75 баллов.

Собеседники “Ъ” в автопроме не видят логики в обесценивании предыдущей работы, опасаясь распространения подхода на другие комплектующие. Как писал “Ъ” 29 мая, Минпромторг уже хотел снизить баллы, начисляемые за сварку и окраску (сейчас дискуссия по этому вопросу заморожена, уточнили источники “Ъ”).

Один из собеседников “Ъ” считает, что автопрому просто вменяется финансовая ответственность (в виде невозврата утильсбора) за создание компонентной отрасли: «Фискальные меры не приведут к росту локализации, а наоборот — автопроизводителям будет выгоднее покупать компонент в Китае, а недополученный утилизационный сбор будет неизбежно транслироваться в цену для конечного покупателя».

В Минпромторге называют свои идеи «механизмом мотивации и стимулирования локализации автопроизводителей, производителей ЭБУ и микроэлектроники». Гендиректор НПП ИТЭЛМА Алексей Воробьев не видит риска того, что с 2026 года у автопроизводителей не будет доступа к российским ЭБУ, соответствующим новым критериям 719-го постановления. По его словам, поставщики уже есть: «Они делают качественные и надежные компоненты. Но их применение требует проведения специальных испытаний и валидации. Мы проводим такие мероприятия и начнем производить блоки с российскими компонентами после того, как подтвердим надежность и безопасность блока управления с их применением».

Собеседник “Ъ” среди производителей компонентов подтверждает, что в РФ есть микроэлектроника, подходящая для автопрома, в том числе печатные платы, но «где-то есть проблемы с качеством, где-то — крупный заказ со стороны военных или отрасли с более высокой маржинальностью». Он также указывает на необходимость соответствия таких производителей системам менеджмента качества в автопроме: «От электроники в автомобиле зависит безопасность».

Минпромторг рассматривает углубление локализации автоэлектроники как способ стимулировать спрос производителей ЭБУ на российские компоненты, а также текстолит, говорят источники “Ъ” на профильном рынке. Так, судя по данным из презентации АНО «Консорциум "Автокомпоненты и телематика"» от февраля этого года (есть у “Ъ”), если по итогам 2022 года потребность отечественных производителей ЭБУ в российских печатных платах составляла 3,2 кв. дм, то к 2030 году этот показатель в случае ужесточения требований 719-го постановления должен вырасти до 10–12 кв. дм.

Но топ-менеджер “Ъ” в крупном производителе вычислительной техники подчеркивает, что сейчас российских печатных плат (их производят, например, «Резонит», «Технотех» и др.) на гражданском рынке практически нет: «Большая часть продукции уходит оборонному сектору».

Собеседник “Ъ” в автопроме предлагает относиться к изменениям философски: «Никто не знает, что будет в 2026 году, а пока объем баллов за ЭБУ действительно растет». В целом, отмечает он, в Минпромторге считают, что только за счет поощрения локализация не работает, при этом в 2026 году для сохранения баллов достаточно использовать лишь один микроэлектронный компонент из РФ.

В АвтоВАЗе и КамАЗе “Ъ” не ответили. В ГАЗе говорят, что с 2018 года выступают за скорейшую локализацию и для этого должны быть запущены стимулирующие меры. «Два года назад появился продуманный механизм поддержки внедрения радиоэлектроники (постановление 1619), но он до сих пор не заработал. Необходимо запустить такие механизмы не только в радиоэлектронике, а для всех критически значимых компонентов, включая субкомпоненты, появление которых автопром никак не может контролировать»,— считают в компании.

В Haval поддерживают инициативу развития отрасли автокомпонентов в РФ, добавляя, что важно придерживаться принципов последовательности и поэтапного введения новых требований, чтобы у производителей автомобилей и компонентов было достаточно времени на адаптацию и налаживание бизнес-процессов. В «Соллерсе» отмечают, что финальной редакции проекта Минпромторга пока нет, поэтому «преждевременно что-либо комментировать».

Ольга Никитина, Никита Королев