Испытания дженериками

В то время как международные фармпроизводители заметно снизили клинические исследования препаратов в России, основанная Алексеем Репиком компания «Р-Фарм» запустила в Москве медцентр Research Lab. Он будет проводить испытания выпускаемых на рынок компанией дженериков. С одной стороны, говорят эксперты, это может позволить ускорить процесс исследований, но с другой — опыт других фармкомпаний, например «Биокада», показывает, что такие проекты зачастую оказываются убыточными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ, в начале октября 2023 года единственным владельцем ООО «Рисерч Лаб», управляющего медцентром Research Lab, стал основатель «Р-Фарм» Алексей Репик. До этого 51% компании принадлежал директору департамента доклинической и клинической разработки «Р-Фарм» Ольге Филон. В «Р-Фарм» от комментариев отказались.

На сайте Research Lab говорится, что это «научно-исследовательский медцентр с собственным лабораторным кластером» по клиническим исследованиям и он располагается в здании бывшей клиники Swiss Medica на Анненской улице в Москве. Он основан в октябре 2022 года, а лицензию получил в январе этого года.

Консультант Eqiva Мария Коломенцева оценивает объем вложений в создание центра, включая ремонт и базовое медоборудование, в 200–300 млн руб. Она допускает, что могло потребоваться и меньше средств, так как медцентр открылся на базе обустроенного под медицинские нужды объекта.

Из реестра клинических исследований Минздрава следует, что с начала 2023 года «Р-Фарм» проводит исследования биоэквивалентности своих дженериков только в этом центре. Там же указывается, что во всех трех фазах испытаний других препаратов задействованы другие площадки. Проводятся ли в Research Lab исследования сторонних компаний, неизвестно.

Как сообщал “Ъ” 9 октября, за три квартала 2023 года российские фармпроизводители получили на 12% больше год к году разрешений на клинические исследования новых препаратов. В то же время международные игроки, заморозившие инвестиции в РФ после начала военного конфликта на Украине, значительно сократили такие испытания.

У «Р-Фарм» большой портфель дженериков, поэтому открытие своего центра для исследований оправданно, это может обеспечить необходимую скорость испытаний, считает гендиректор «ИФарм» Наталья Рабинович. Кроме того, добавляет главный исследователь сети Umedi Александр Васильев, это позволит компании самой организовывать и контролировать испытания, не полагаясь на сторонние центры.

Тем не менее опыт других фармкомпаний по созданию центров для исследований собственных препаратов пока не очень удачен. Бывший гендиректор «Биокада» Дмитрий Морозов в 2020 году запустил центр Uninova стоимостью 285 млн руб. Но сейчас клиника закрыта: ее сайт и телефон не работают. Управлявшее центром АНО «МИЦЛТ "Юнинова"», по данным Kartoteka.ru, не получало выручки в 2022 году. В «Биокаде» это не комментируют, но указывают, что проводят исследования в крупных федеральных и региональных научно-исследовательских центрах.

Директор по новым продуктам «Промомеда» Кира Заславская не видит смысла сосредотачивать усилия по исследованиям в одном месте. Эта компания, например, выводит на рынок препараты от разных заболеваний. Поэтому, по словам госпожи Заславской, невозможно провести необходимые исследования только на одной площадке — это не обеспечивает широкий доступ к пациентам с заболеваниями и состояниями, для которых и испытываются препараты.

Мария Коломенцева также указывает, что для рынка медуслуг проведение клинических исследований препаратов — нестандартная специализация. По ее словам, ряд частных клиник работают по этому направлению, но это не является для них драйвером. Так, центр Uninova закончил 2021 год с убытком в 99,4 млн руб. при выручке 80,3 млн руб.

Полина Гриценко