Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Египет сбросил цену

С чем связано снижение стоимости путевок на курорты Красного моря

Туры в Египет за прошлую неделю подешевели примерно на 25%. Портал Tourdom связывает такую динамику с конфликтом между Палестиной и Израилем, которые соседствуют с африканской республикой. Как следствие, стоимость недельного тура на двоих начинается примерно со 110 тыс. руб. В цену включены перелет и проживание в пятизвездном отеле по системе «все включено».

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Впрочем, цены упали и на другие направления, говорит директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов: «Тренд сохраняется не только в случае с Египтом, причем это было ожидаемо и прогнозируемо. Более того, это длится не первый и не второй день. На Турцию, Египет и Эмираты очень комфортные цены. С октября идет снижение коррекции цены в среднем где-то на 20%. По некоторым странам эта цифра больше, по некоторым меньше.

Говорить о существенном падении ценника, допустим, на 40-50%, не приходится, поскольку сильно влияет стоимость иностранной валюты, к тому же стоимость перелета тоже увеличивается. Когда есть возможность летать, например, иностранными авиакомпаниями, у которых цена на перелет дешевле за счет того, что маршруты короче, пакеты с такими рейсами стоят меньше.

Как увеличение срока пребывания в Таиланде скажется на стоимости путевок

Спрос на туры в Египет из-за событий в Израиле не изменился. Ничего не сдается, никакой суматохи нет, потому что все-таки это достаточно отдаленные курорты и от израильской границы, и от южного сектора Газа. Люди по-человечески, конечно, переживают из-за того, что происходит. Но я бы не сказал, что это как-то заметно влияет на туризм».

Как объясняют представители индустрии, снижение цен на отдых в Египте также может быть связано с некогда высокой стоимостью туров. При текущем курсе доллара поездка становится для россиян слишком дорогой, считают эксперты. Для россиян, которые планируют отдых в Египте, объективной опасности нет, считает вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«Ряд западных перевозчиков отменил полеты в регионе. Плюс многие внимательно наблюдают за тем, как Египет будет, скажем так, обращаться с беженцами, которых пока не пускает на свою территорию. С другой стороны, самому авиасообщению, например, с Россией, это не угрожает, поскольку оно не проходит над территорией зоны конфликта. Но потенциально все зависит от того, будет эскалация в регионе или нет.

Какие туристические направления сейчас наиболее выгодные

Если допустить, что она усилится, закроют воздушное пространство, то все равно, думаю, туристы смогут добираться до курортов Красного моря через близлежащие страны, просто с большей зоной облета. Потому что Египту останавливать туристический поток, особенно в начале сезона, будет очень больно. На мой взгляд, цена к концу этой недели должна скорректироваться. С учетом старта праздничных продаж, а глубина в России сейчас в среднем 7-10 дней, стоимость вернется к прежним показателям, если никакой сильно эскалации не будет».

При отмене поездки турагентства могут удержать 100% от стоимости путевки. По закону полный возврат оплаты возможен только в том случае, если правительство официально признает наличие угрозы безопасности граждан и рекомендует воздержаться от поездок в страну. Египетские власти с подобными предупреждениями не выступали.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...