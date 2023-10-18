Египет сбросил цену

Туры в Египет за прошлую неделю подешевели примерно на 25%. Портал Tourdom связывает такую динамику с конфликтом между Палестиной и Израилем, которые соседствуют с африканской республикой. Как следствие, стоимость недельного тура на двоих начинается примерно со 110 тыс. руб. В цену включены перелет и проживание в пятизвездном отеле по системе «все включено».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Впрочем, цены упали и на другие направления, говорит директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов: «Тренд сохраняется не только в случае с Египтом, причем это было ожидаемо и прогнозируемо. Более того, это длится не первый и не второй день. На Турцию, Египет и Эмираты очень комфортные цены. С октября идет снижение коррекции цены в среднем где-то на 20%. По некоторым странам эта цифра больше, по некоторым меньше.

Говорить о существенном падении ценника, допустим, на 40-50%, не приходится, поскольку сильно влияет стоимость иностранной валюты, к тому же стоимость перелета тоже увеличивается. Когда есть возможность летать, например, иностранными авиакомпаниями, у которых цена на перелет дешевле за счет того, что маршруты короче, пакеты с такими рейсами стоят меньше.

Спрос на туры в Египет из-за событий в Израиле не изменился. Ничего не сдается, никакой суматохи нет, потому что все-таки это достаточно отдаленные курорты и от израильской границы, и от южного сектора Газа. Люди по-человечески, конечно, переживают из-за того, что происходит. Но я бы не сказал, что это как-то заметно влияет на туризм».

Как объясняют представители индустрии, снижение цен на отдых в Египте также может быть связано с некогда высокой стоимостью туров. При текущем курсе доллара поездка становится для россиян слишком дорогой, считают эксперты. Для россиян, которые планируют отдых в Египте, объективной опасности нет, считает вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«Ряд западных перевозчиков отменил полеты в регионе. Плюс многие внимательно наблюдают за тем, как Египет будет, скажем так, обращаться с беженцами, которых пока не пускает на свою территорию. С другой стороны, самому авиасообщению, например, с Россией, это не угрожает, поскольку оно не проходит над территорией зоны конфликта. Но потенциально все зависит от того, будет эскалация в регионе или нет.

Если допустить, что она усилится, закроют воздушное пространство, то все равно, думаю, туристы смогут добираться до курортов Красного моря через близлежащие страны, просто с большей зоной облета. Потому что Египту останавливать туристический поток, особенно в начале сезона, будет очень больно. На мой взгляд, цена к концу этой недели должна скорректироваться. С учетом старта праздничных продаж, а глубина в России сейчас в среднем 7-10 дней, стоимость вернется к прежним показателям, если никакой сильно эскалации не будет».

При отмене поездки турагентства могут удержать 100% от стоимости путевки. По закону полный возврат оплаты возможен только в том случае, если правительство официально признает наличие угрозы безопасности граждан и рекомендует воздержаться от поездок в страну. Египетские власти с подобными предупреждениями не выступали.

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Мария Широкова