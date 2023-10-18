Платежи пойдут в обход

Владельцам iPhone станет проще оплачивать покупки внутри приложений. Apple разрешила россиянам проводить трансакции в обход App Store. Раньше айти-корпорация обрабатывала все операции самостоятельно, теперь отечественным разработчикам утилит позволят встраивать ссылки на сторонние платежные системы. А, значит, приобретать, к примеру, подписки вновь можно будет, используя российские банковские карты. Однако в течение какого времени появится этот функционал, компания не уточнила. Почему Apple пошла на такой шаг именно сейчас? И действительно ли что-то изменится для пользователей на практике? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Россияне опробуют новую функцию далеко не первыми. Прежде Apple уже разрешала оплачивать покупки в обход App Store пользователям из Нидерландов и Южной Кореи. В обоих случаях изменить политику айти-гиганта заставили решения суда и регуляторов. Россия — не исключение.

В начале 2023 года корпорация получила миллиардный штраф от Федеральной антимонопольной службы. Там признали, что Apple навязывает собственные платежные инструменты. Сначала компания отвергала обвинения, но в итоге все-таки пошла навстречу разработчикам. И для рынка это однозначно хорошая новость, уверен айти-эксперт, автор подкаста BeardyCast Сергей Епихин:

«С момента, когда в России перестали работать платежные системы Visa и Mastercard, пользователи техники Apple остались без возможности использовать App Store по полной, оформлять через него подписки. Единственный способ, которым это можно было делать, — вносить деньги на счет Apple ID с помощью двух сотовых операторов. И схема сложная, и не все пользуются этими операторами».

Разработчики, впрочем, под новые условия адаптировались и весь последний год и так принимают оплату российскими банковскими картами в обход Apple, отмечают собеседники “Ъ FM”. Айти-гигант из Купертино, правда, грозился за это удалять приложения из App Store, но отечественный бизнес нашел лазейки. Пользователей просят совершать покупки на сайте создателей утилиты. Затем выдают специальный код, с помощью которого активировать, к примеру, подписку можно на мобильном устройстве.

Однако решение Apple позволит эту процедуру упростить, отмечает главный редактор itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов:

«Точно будет более удобный интерфейс для пользователя. Теперь, если нажать на кнопку "Купить подписку", будет показано, что можно оплатить через Apple ID напрямую, введя номер карты. Вас, скорее всего, переадресуют в Safari, откроется какая-нибудь внутренняя страничка на сайте, вы там введете номер своей карты, далее он вас вернет в приложение и передаст информацию напрямую, что покупка совершена».

Впрочем, право использовать сторонние инструменты не будет бесплатным. За все покупки в обход App Store Apple планирует взымать комиссию — 27%. Это вызывает у разработчиков недоумение: зачем отдавать часть прибыли айти-гиганту, если весь последний год им и так удавалось принимать платежи на собственных сайтах без процентов и последствий для себя, удивляется генеральный директор компании Redmadrobot Алексей Макин:

«Если я как разработчик заранее зарегистрировал официально, что буду предоставлять эту ссылку, то Apple будет выставлять в течение месяца счет, чтобы 27% сдать обратно. Пока выглядит сомнительно. Очень маленькое количество разработчиков будет следовать этим правилам. Почему кто-то должен отдавать им 27% в случае, когда людям самим придется привязывать платежный сервис. Но в чем здесь роль Apple? Не понятно».

Разработчиков, которые не будут делиться доходами, Apple планирует банить. Однако надеется корпорация в большей степени на честное слово создателей приложений, отмечают собеседники “Ъ FM”. По их словам, предоставлять отчетность о трансакциях и платить с них комиссию игроки рынка должны самостоятельно. Контролировать их компания из Купертино рассчитывает в ручном режиме, усилиями сотрудников российского подразделения. А их осталось около 100 на миллион утилит.

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Сабина Адлейба