Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Платежи пойдут в обход

Как Apple изменила правила для трансакций россиян в App Store

Владельцам iPhone станет проще оплачивать покупки внутри приложений. Apple разрешила россиянам проводить трансакции в обход App Store. Раньше айти-корпорация обрабатывала все операции самостоятельно, теперь отечественным разработчикам утилит позволят встраивать ссылки на сторонние платежные системы. А, значит, приобретать, к примеру, подписки вновь можно будет, используя российские банковские карты. Однако в течение какого времени появится этот функционал, компания не уточнила. Почему Apple пошла на такой шаг именно сейчас? И действительно ли что-то изменится для пользователей на практике? Разбирался Иван Хорушевский.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Россияне опробуют новую функцию далеко не первыми. Прежде Apple уже разрешала оплачивать покупки в обход App Store пользователям из Нидерландов и Южной Кореи. В обоих случаях изменить политику айти-гиганта заставили решения суда и регуляторов. Россия — не исключение.

Почему в КНР стали реже покупать смартфоны от Apple

В начале 2023 года корпорация получила миллиардный штраф от Федеральной антимонопольной службы. Там признали, что Apple навязывает собственные платежные инструменты. Сначала компания отвергала обвинения, но в итоге все-таки пошла навстречу разработчикам. И для рынка это однозначно хорошая новость, уверен айти-эксперт, автор подкаста BeardyCast Сергей Епихин:

«С момента, когда в России перестали работать платежные системы Visa и Mastercard, пользователи техники Apple остались без возможности использовать App Store по полной, оформлять через него подписки. Единственный способ, которым это можно было делать, — вносить деньги на счет Apple ID с помощью двух сотовых операторов. И схема сложная, и не все пользуются этими операторами».

Разработчики, впрочем, под новые условия адаптировались и весь последний год и так принимают оплату российскими банковскими картами в обход Apple, отмечают собеседники “Ъ FM”. Айти-гигант из Купертино, правда, грозился за это удалять приложения из App Store, но отечественный бизнес нашел лазейки. Пользователей просят совершать покупки на сайте создателей утилиты. Затем выдают специальный код, с помощью которого активировать, к примеру, подписку можно на мобильном устройстве.

Однако решение Apple позволит эту процедуру упростить, отмечает главный редактор itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов:

«Точно будет более удобный интерфейс для пользователя. Теперь, если нажать на кнопку "Купить подписку", будет показано, что можно оплатить через Apple ID напрямую, введя номер карты. Вас, скорее всего, переадресуют в Safari, откроется какая-нибудь внутренняя страничка на сайте, вы там введете номер своей карты, далее он вас вернет в приложение и передаст информацию напрямую, что покупка совершена».

Почему Apple не выполнила требование властей Китая для работы App Store

Впрочем, право использовать сторонние инструменты не будет бесплатным. За все покупки в обход App Store Apple планирует взымать комиссию — 27%. Это вызывает у разработчиков недоумение: зачем отдавать часть прибыли айти-гиганту, если весь последний год им и так удавалось принимать платежи на собственных сайтах без процентов и последствий для себя, удивляется генеральный директор компании Redmadrobot Алексей Макин:

«Если я как разработчик заранее зарегистрировал официально, что буду предоставлять эту ссылку, то Apple будет выставлять в течение месяца счет, чтобы 27% сдать обратно. Пока выглядит сомнительно. Очень маленькое количество разработчиков будет следовать этим правилам. Почему кто-то должен отдавать им 27% в случае, когда людям самим придется привязывать платежный сервис. Но в чем здесь роль Apple? Не понятно».

Apple разрешила разработчикам из РФ встраивать сторонние платежные системы

Читать далее

Разработчиков, которые не будут делиться доходами, Apple планирует банить. Однако надеется корпорация в большей степени на честное слово создателей приложений, отмечают собеседники “Ъ FM”. По их словам, предоставлять отчетность о трансакциях и платить с них комиссию игроки рынка должны самостоятельно. Контролировать их компания из Купертино рассчитывает в ручном режиме, усилиями сотрудников российского подразделения. А их осталось около 100 на миллион утилит.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...