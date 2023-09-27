Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Apple не выполнила требование властей Китая для работы App Store

Управление по вопросам кибербезопасности Китая (CAC)опубликовало список компаний, уже выполнивших новые требования властей по работе онлайн-магазинов приложений. В него вошли 26 компаний. Среди операторов, передавших властям сведения о зарегистрированном в Китае бизнесе, оказались китайские Xiaomi, ZTE, Huawei, Baidu, Lenovo, Tencent, Oppo и Vivo, а также южнокорейская Samsung. А вот Apple в этом списке пока нет.

В августе правительство Китая приняло решение о том, что все операторы онлайн-магазинов мобильных приложений для работы в Китае обязаны либо иметь зарегистрированную в стране компанию, либо действовать через местного партнера-издателя. Вся информация о деятельности онлайн-магазинов приложений, включая адрес китайской компании или партнера, должна передаваться CAC. Правда, какие именно последствия может иметь нарушение этого правила, не уточнялось.

У операторов онлайн-магазинов приложений есть время до марта 2024 года для подачи сведений в CAC.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...