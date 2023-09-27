Apple не выполнила требование властей Китая для работы App Store

Управление по вопросам кибербезопасности Китая (CAC)опубликовало список компаний, уже выполнивших новые требования властей по работе онлайн-магазинов приложений. В него вошли 26 компаний. Среди операторов, передавших властям сведения о зарегистрированном в Китае бизнесе, оказались китайские Xiaomi, ZTE, Huawei, Baidu, Lenovo, Tencent, Oppo и Vivo, а также южнокорейская Samsung. А вот Apple в этом списке пока нет.

В августе правительство Китая приняло решение о том, что все операторы онлайн-магазинов мобильных приложений для работы в Китае обязаны либо иметь зарегистрированную в стране компанию, либо действовать через местного партнера-издателя. Вся информация о деятельности онлайн-магазинов приложений, включая адрес китайской компании или партнера, должна передаваться CAC. Правда, какие именно последствия может иметь нарушение этого правила, не уточнялось.

У операторов онлайн-магазинов приложений есть время до марта 2024 года для подачи сведений в CAC.

Кирилл Сарханянц