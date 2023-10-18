В Новороссийске отказались возбудить дело о жестоком обращении с волками

В Новороссийске вынесли постановление об отказе уголовного дела по факту жестокого обращения с животными в отношении хозяина волков, об истощении которых сообщили местные жители. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / novorab_official Фото: t.me / novorab_official

В ведомстве отметили, что за животными осуществляется уход. На момент обращения хозяин волков находился в больнице. Во время его отсутствия за животными присматривали родственники.

Проверка обращений жителей Новороссийска началась в августе текущего года. Тогда в соцсетях появились сообщения о том, что житель СНТ «Садко» содержит несколько волков, которые сильно истощены.

Анастасия Донскова

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