В Новороссийске нашлись владельцы запертых в вольере волков

Владельцы волков, запертых в вольере на территории СНТ «Садко» в Новороссийске, заявили, что животные содержатся в таких условиях легально, за ними осуществляется должный уход, пишет «Наша газета».

3 августа животных обнаружили дачники. По словам очевидцев, запертые волки и собака на цепи находились длительное время без воды и еды и выглядели истощенными. Хищники пытались прорыть подкоп под ограждением вольера, чтобы сбежать.

После огласки на ситуацию обратила внимание Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура и организовала проверку. Ее результаты в настоящий момент не озвучены.

По словам владельцев вольера, животные в безопасности и накормлены, а на автора видео, в котором показаны изможденные жаждой и голодом питомцы, готовится заявление в полицию. Для каких целей на дачной территории разводят хищных животных — не уточняется.

Наталья Решетняк

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