Главы минфинов и ЦБ стран G20 приняли первое с февраля 2022 года коммюнике

На полях выездного годового собрания руководящих органов МВФ (Международный валютный фонд) и Всемирного банка в Марракеше прошло заседание министров финансов и управляющих центральными банками стран G20. На встрече представители стран определили спектр проблем мировой экономики и обозначили вектор их решения. По итогам заседания было принято коммюнике — впервые с февраля 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Представители G20 отметили ряд негативных факторов, которые тормозят развитие мировой экономики. Среди них: устойчиво высокая инфляция, дальнейшее накопление задолженности стран, а также геоэкономическая фрагментация. Для нивелирования влияния этих факторов необходимо обеспечить ценовую стабильность, повысить фискальную дисциплину и провести структурные реформы, сообщила пресс-служба Минфина.

«В условиях исчерпания потенциала восстановления мировой экономики, высокой инфляции и рисков долговой устойчивости есть потребность в координации бюджетных и монетарных политик странами ''двадцатки''. Необходимо принятие четких целей и ориентиров в области бюджетной политики на глобальном уровне для контроля за госдолгом и монетарными факторами»,— заявил глава Минфина России Антон Силуанов в своем выступлении.

Следующая встреча представителей G20 состоится в феврале 2024 года.

В июле этого года главы Минфинов и управляющие ЦБ G20 не смогли согласовать коммюнике. В выпущенном документе были отдельно отображены мнения Китая и России.

Подробнее о прогнозах МВФ по развитию глобальной экономики –– в материале «Медленно и неровно».

Александра Горошилова