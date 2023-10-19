Управляющие дождались перемен

С начала осени глобальные фонды акций привлекли более $36 млрд — это лучший результат с начала года. Основной приток инвестиций пришелся на фонды развитых стран, которые получили почти $30 млрд, еще $6 млрд поступило в фонды развивающихся стран. На фоне неоднородного роста экономик инвесторы активно меняют региональные предпочтения. В наибольшем выигрыше в начале осени оказались акции американских и индийских компаний, тогда как акции европейских, бразильских, а также российских компаний оказались в числе аутсайдеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Инвесторы, выводившие в августе деньги из мировых акций, с приходом осени начали возвращаться, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По данным отчетов Bank of America (учитывающих данные EPFR), суммарный объем иностранных инвестиций, поступивших во все мировые фонды акций за пять недель, завершившихся 4 октября, составил $36 млрд. Это в шесть раз больше средств, выведенных в конце лета ($6,6 млрд), и максимальный положительный результат в этом году.

Избирательный спрос

Несмотря на общее улучшение настроений у глобальных инвесторов, их инвестиционные предпочтения претерпели заметные изменения. Если ранее основной их интерес был сосредоточен на рынках развивающихся стран, то теперь главными бенефициарами стали рынки развитых. По данным EPFR, за отчетный период клиенты фондов developed markets вложили почти $30 млрд, что на $6 млрд выше объема средств, выведенного месяц назад ($23,3 млрд).

Сохраняется интерес управляющих и к фондам развивающихся стран, хотя и не так сильно, как ранее. По данным EPFR, с начала осени фонды, ориентированные на emerging markets, привлекли $6 млрд, что в два с половиной раза меньше притока, зафиксированного месяцем ранее. Вместе с тем непрерывный приток инвестиций в такие фонды продолжается десятый месяц подряд. За это время глобальные инвесторы вложили в них более $95 млрд. Это лучший результат за последние два года и второй по величине результат за семь лет наблюдений «Денег» за глобальными потоками.

Американцы возвращают популярность

Не все рынки развитых стран могут похвастаться притоком инвестиций. Наиболее активно мировые инвесторы вкладывали деньги в американские фонды акций, чистый приток средств в которые составил по итогам отчетного периода $28,4 млрд. Это более чем вдвое выше потерь, которые понесли эти же фонды в предыдущем месяце, и второй по величине результат в этом году. Еще около $3,4 млрд было инвестировано в фонды Японии, но показатель упал более чем на $2 млрд по сравнению со значением августа. В то же время из европейских фондов инвесторы продолжают выводить в месяц около $10 млрд.

О резком восстановлении спроса глобальных инвесторов на акции американских компаний свидетельствуют и результаты опроса ведущих мировых фондов аналитиками BofA. По данным исследования, число портфельных менеджеров с долей таких бумаг в портфеле выше индикативного уровня на 7% превышало число тех, у кого доля была ниже. Всего за месяц число оптимистов выросло на 29 п. п. Это самое большое изменение показателя за месяц за всю историю наблюдений (с 2004 года).

Так управляющие отреагировали на выходящую в стране макроэкономическую статистику. В конце сентября Министерство торговли США сообщило, что в третьей, окончательной оценке ВВП страны вырос по итогам второго квартала на 2,1% в годовом выражении. Кроме того, реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, согласно той же оценке, составили 1,7% после 3,8% в предыдущем квартале. Первая оценка предполагала увеличение показателя на 1,6%, вторая — на 1,7%. Аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов обращает внимание, что прогноз роста американской экономики на третий квартал, который дает инструмент GDP Now от ФРБ Атланты, предполагает увеличение ВВП на 4,9% квартал к кварталу в пересчете на год.

Добавляют оптимизма инвесторам данные по инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении, как и в августе, сообщило Министерство труда. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Trading Economics, оценивал замедление до 3,6%. Базовая инфляция без учета цен на энергоносители и продукты питания замедлилась до 4,1% с 4,3%. В месячном исчислении цены выросли на 0,3% в сентябре, как и в августе. Оба показателя совпали с прогнозами рынка. Снижение инфляционного давления при устойчиво более сильной по сравнению с ожиданиями динамике рынка труда и экономической активности в США формирует ожидания окончания цикла повышения ставок ФРС, отмечает управляющий активами УК «Система Капитал» Дмитрий Терпелов. В итоге в начале октября вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании, согласно рынку фьючерсов, упала с 42% до 25%.

Портфельный управляющий УК «Тринфико» Юрий Гроссман считает, что популярности американским акциям добавило принятие Конгрессом временного бюджета, позволившее избежать «шатдауна» правительства. Законопроект, предусматривающий финансирование работы правительства на 45 дней, был принят за день до крайней даты и был позитивно расценен мировыми инвесторами. По итогам торгов 2 октября ведущие американские фондовые индексы выросли в пределах 1%.

Китай популярность теряет

Среди фондов развивающихся стран наиболее сильное в абсолютном выражении снижение привлечений отмечается у фондов Китая. С начала осени клиенты таких фондов вложили в чистом виде $8,8 млрд, что на $5,7 млрд меньше объема инвестиций, осуществленных месяцем ранее. Растущая осторожность связана с опасениями за устойчивость темпов роста китайской экономики. «Положительный эффект от роста потребления в результате снятия ковидных ограничений оказался не таким существенным, как ожидалось, и недостаточным, чтобы остановить замедление экономики»,— отмечает Юрий Гроссман.

Нервозности инвесторам добавляет спад на рынке недвижимости Китая, который провоцирует серьезные проблемы в банковском секторе и снижает инвестиционную активность в стране. «Невыплата купонов крупным китайским девелопером Country Garden и приостановка выплат по инвестиционным продуктам одной из китайских инвестиционных компаний (Zhongzhi Enterprise) снова вызывают опасения вокруг ситуации в секторе недвижимости. Анонсированные пока меры поддержки вроде снижения размера минимального первоначального взноса по ипотеке и появление возможности снижения ставок по уже выданным кредитам слабо меняют сентимент на рынке»,— отмечает Дмитрий Терпелов.

Индия подбирает

Существенный рост инвестиций отмечается в фонды Индии, чистый приток средств в которые по итогам отчетного периода составил почти $2,8 млрд. Это вдвое больше объема средств, который удалось привлечь этим фондам в конце лета. Связано это в первую очередь с неплохой динамикой экономики Индии. По оценкам МВФ, в текущем финансовом году ВВП страны вырастет на 6,1% и 6,3% в 2024 году, в то время как от ВВП Китая ожидается подъем только на 5,2% и 4,5%. «С учетом позитивного среднесрочного макроэкономического прогноза, благоприятной демографии фонды Индии могут быть относительными бенефициарами снижения интереса к фондам акций китайского региона у инвесторов, стремящихся найти интересные долгосрочные возможности в сегменте акций развивающихся стран»,— отмечает господин Терпелов.

На пользу индийским акциям пошел последний саммит G20, состоявшийся в сентябре в Нью-Дели, на котором Индия председательствовала. Как отмечает Юрий Гроссман, кроме того, на территории страны в этом году прошло множество мероприятий с участием стран, не входящих в G20. «Саммит и другие международные встречи привлекли большое внимание к Индии со стороны инвесторов, тем более что в результате данных мероприятий было принято множество выгодных соглашений»,— отмечает господин Гроссман.

Отстающие

Среди стран БРИКС есть и явные аутсайдеры — это фонды Бразилии и России. В отчетный период клиенты бразильских фондов вывели из них более $0,5 млрд, компенсировав приток конца лета. Клиенты российских фондов акций, по оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, забрали за пять недель, завершившихся 4 октября, менее 500 млн руб. (около $5 млн при среднем курсе доллара 95,6 руб./$). Это в четыре раза меньше привлечений в августе.

Продажи российскими инвесторами акций назрели, считают портфельные менеджеры, так как этому предшествовали восемь месяцев непрерывного роста. С начала года по начало сентября две трети всех паевых инвестиционных фондов с рублевыми акциями принесли держателям доход выше 50%. Поводом для фиксации прибыли стало сентябрьское падение цен на мировом рынке нефти ниже уровня $90 за баррель, вслед за которым индекс Московской биржи скорректировался более чем на 9%.

Не последнюю роль в продажах сыграло повышение ключевой ставки Банком России. В сентябре регулятор повысил ставку на 1 процентный пункт, до отметки 13%. С июльского заседания, на котором ЦБ впервые за более чем год приступил к резкому ужесточению денежно-кредитной политики, ставка повышена суммарно на 5,5 п. п. В ответ на это даже крупные банки подняли ставки по депозитам до двузначных значений, что не могло не отразиться на инвестиционных предпочтениях самых пугливых частных инвесторов.

Василий Синяев