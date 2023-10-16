Автоконцернам допечатают плат

Производитель автоэлектроники «НПП Итэлма» намерен в 2026 году запустить в РФ производство печатных плат мощностью 15 млн кв. дм в год. Проект нужен как для увеличения уровня локализации продукции самого предприятия, так и для расширения позиций на рынке. Потребность производителей автоэлектроники в отечественных платах растет: по итогам 2022 года она оценивалась в 4 млн кв. дм, а к 2026 году может составить 10 млн кв. дм. Платы нужны и производителям вычислительной техники: на гражданском рынке не хватает российской продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Производитель электронных блоков управления (ЭБУ) и автоэлектроники «НПП Итэлма» намерен вложить порядка 2 млрд руб. в запуск в 2025–2026 годах производства печатных плат 6-го класса точности, запланированная мощность предприятия составляет 15 млн кв. дм плат в год, рассказали “Ъ” в компании. «Сейчас идет процесс проектирования производственной линии и подбор оборудования. Около половины выпускаемой продукции мы планируем использовать для собственных нужд, остальное — продавать на открытом рынке»,— уточнил руководитель направления локализации ЭКБ компании Александр Чистов.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «НПП Итэлма» на 100% принадлежит Леониду Сакулину. По итогам 2020 года (более свежих данных нет) выручка превысила 10 млрд руб., чистая прибыль — 1,29 млрд руб. Компания разрабатывает электронные компоненты, в том числе для автопрома.

Минпромторг, Минцифры и производители автокомпонентов обсуждают перспективу изменения требований по локализации электронных блоков управления (ЭБУ) автомобилем. Минпромторг намерен с 2026 года ужесточить требования — ЭБУ будут признаваться российскими при использовании отечественных компонентов и плат. Схожая ситуация наблюдается и на рынке вычислительной техники — с 2024 года электроника будет признаваться российской при использовании отечественных плат (см. “Ъ” от 4 сентября и 9 октября).

Исполнительный директор консорциума «Автоэлектроника» Дмитрий Корначев оценивает объем рынка ЭБУ по итогам 2022 года на уровне 35–40 млрд руб., а потребность производителей в платах — в 4 млн кв. дм. К 2026 году этот показатель может вырасти до 10 кв. дм. По большей части компании закупают платы из КНР. Но ряд производителей ЭБУ, по словам господина Корначева, «проявляют интерес к покупке российских плат». В других участниках рынка, «Автоэлектронике» и СЦТТМ, “Ъ” не ответили.

По оценке гендиректора «Резонита» Андрея Кучерявого, сейчас в России в год выпускается в целом около 20 млн кв. дм печатных плат. Источники “Ъ” на рынке электроники говорят, что большая часть продукции уходит на нужды гособоронзаказа, тогда как «в гражданском сегменте отечественных плат почти нет».

Собеседник “Ъ” на рынке подтверждает, что большая часть печатных плат в автоэлектронике — китайские. Основные сложности при переходе на платы из РФ, по его словам, это «цена и качество, а также тот факт, что автопром конкурирует со всеми отраслями на дефицитном рынке». Разницу в стоимости между китайскими и российскими платами источник “Ъ” не уточняет, но признает, что отечественные обходятся «не в разы дороже». Среди действующих производителей в РФ он называет в первую очередь «Резонит».

Судя по письму замглавы Минцифры Андрея Заренина производителям вычислительной техники от 13 сентября (есть у “Ъ”), министерство знает о проблеме и просит оценить ежегодную потребность в печатных платах. В Минпромторге заверили “Ъ”, что «сведений о нехватке печатных плат для российских производителей» там нет. В Минцифры на запрос не ответили.

Сейчас ряд компаний запускает мощности по выпуску плат, отмечает господин Кучерявый. Речь, в частности, может идти о Yadro и «Бештау Электроникс», а также новом заводе самого «Резонита».

Глава «Консорциума печатных плат» Владимир Семенов полагает, что планы компаний запустить производство плат могут столкнуться с проблемой, характерной почти для всей отрасли электроники: «В России нет образовательных программ для сотрудников, задействованных в производстве печатных плат». Потребность отрасли в специалистах эксперт оценивает в 3 тыс. человек.

Другая проблема при запуске подобных проектов, говорит источник “Ъ” на рынке электроники, в том, что компаниям необходимо не только ввезти в РФ производственные линии, но и организовать технологический процесс на производстве: «Это так же непросто, как и в случае производства микроэлектроники».

Никита Королев, Ольга Никитина