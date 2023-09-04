Печальные платы

Производители электроники предлагают правительству смягчить требования балльной системы. Их беспокоит, что с 2024 года для признания техники отечественной требуется использовать только российские печатные платы. Производители плат способны обеспечить только 10% гражданского рынка. Yadro, GS Group и «Бештау» уже планируют выпускать платы для себя самостоятельно. Но на запуск и отладку производств требуется несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам двух источников “Ъ” на IT-рынке, 4 сентября в Минцифры прошло совещание с российскими производителями электроники и разработчиками компонентов. Судя по повестке, на встречу были приглашены АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ), «Аквариус», Yadro, F+ tech, «Байкал Электроникс», МЦСТ. Стороны, говорят собеседники “Ъ”, обсуждали перспективы смягчения текущей версии балльной системы, которая определяет уровень отечественности радиоэлектроники. В Минцифры подтвердили факт совещания. В МЦСТ, «Аквариусе» и «Байкал Электроникс» от комментариев отказались.

Балльная система регулируется 719-м постановлением правительства. Электронику включили в документ в сентябре 2021 года. Механизм предполагает, что продукт компании должен набрать определенное число баллов (например, за использование российских компонентов) для признания его отечественным. Год за годом «проходной балл» должен расти, чтобы мотивировать компании углублять локализацию.

В Минпромторге отметили, что опрашивают производителей вычтехники «на предмет достижимости выполнения требований» постановления: «На основе анализа информации будет проведена дополнительная работа, в том числе с производителями плат, для оценки возможности обеспечения потребностей».

По словам собеседника “Ъ”, знакомого с деталями встречи, Yadro и «Аквариус» обеспокоены тем, что с 2024 года для включения в реестр будет нужно использовать не китайские, а российские печатные платы, тогда как их на рынке недостаточно.

Иначе компании потеряют преимущества на госзакупках. Поэтому они просят заморозить действующие требования.

Но это мнение разделяют не все участники рынка. «Наша позиция: никому не делать поблажек. F+ tech технологически готов к наращиванию локализации продуктов, использованию российских компонентов и соответствию требованиям, которые вступают в силу с 1 января 2024 года»,— подчеркнул главный исполнительный директор F+ tech Михаил Волков.

Последние актуальные данные о структуре рынка печатных плат, которые удалось найти “Ъ”, датированы 2018 годом — это отчет АРПЭ. Из него следует, что тогда объем рынка составлял $282 млн. Крупнейшими производителями были «Резонит», «Технотех» и «Электроконнект». В сегментах единичного, мелкосерийного и среднесерийного производств (основные потребители таких плат — предприятия ВПК) российские производители занимали существенную долю (71%, 50% и 30% соответственно). В крупносерийном — доля отечественных компаний составляла 13%, остальное приходилось на импортные платы.

Гендиректор Консорциума производителей печатных плат («Резонит», «Технотех», GS Group) Владимир Семенов подчеркивает, что сейчас производители плат способны удовлетворить не больше 10% потребностей гражданского сектора.

«Заказчики должны понимать, что для освоения новой номенклатуры и объемов, в которых они заинтересованы, необходимы дополнительные мощности и комфортная инвестиционная среда. В моменте мы не можем этого сделать»,—говорит он.

Производители электроники готовы сами разворачивать производства печатных плат. Так, Yadro реализует проект в Дубне (сроки начала выпуска не раскрываются). В «Бештау Электроникс» “Ъ” рассказали, что рассчитывают запустить «первую очередь производства печатных плат» весной 2024 года. Аналогичный проект планирует и GS Group, говорят два собеседника “Ъ” на IT-рынке, по их словам, компания сейчас пытается закупить оборудование. В GS Group на запрос не ответили. По словам источника “Ъ” в крупном производителе электроники, компании просят заморозить требования в части печатных плат, как раз чтобы успеть запустить свои производства. На это, по его оценке, требуется около двух лет.

Никита Королев