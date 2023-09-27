Электронике меняют архитектуру

Власти хотят ограничить применение на объектах критической информационной инфраструктуры электроники с чипами, разработанными на закрытых зарубежных архитектурах. Однако их используют в том числе российские дизайн-центры, включая «Элвис» и «Байкал Электроникс». Альтернативой могут стать открытые архитектуры, в первую очередь RISC-V. Но переход на них осложнит работу с зарубежными фабриками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Правительство рассчитывает, что российские разработчики электроники постепенно откажутся от использования «иностранных, неоткрытых архитектур», сложнофункциональных блоков (СФ-блоки, они же — IP-блоки, готовые блоки для проектирования микросхем) «и других результатов интеллектуальной деятельности» при разработке и эксплуатации военной электроники, а также продукции, используемой на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ, включает банки, ТЭК, телеком и др.). Об этом говорится в обновленной «Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года и на период до 2035 года».

Документ был опубликован 13 сентября на портале правовой информации, электронной промышленности в нем посвящен 24-й раздел. В Минпромторге пояснили “Ъ”, что речь идет о микропроцессорных архитектурах, добавив, что сейчас формируют подходы к «преимущественному применению на значимых объектах КИИ исключительно отечественных доверенных решений в части радиоэлектронной продукции».

До начала военных действий на Украине крупные российские разработчики микроэлектроники, например «Байкал Электроникс» и НПЦ «Элвис», проектировали процессоры по лицензии британской ARM. Это упрощало разработку (вместе с лицензией компания получала набор средств разработки, а также описание ядер) и обеспечивало совместимость с программным стеком на зарубежных фабриках — в первую очередь тайванской TSMC. Но в 2022 году российские дизайн-центры лишились возможности заключать с ARM новые лицензионные соглашения.

Разработками процессоров на открытых архитектурах (самая известная из них — RISC-V) занимаются, в частности, Yadro (в 2019 году компания купила дизайн-центр Syntacore), «Байкал Электроникс» и «Миландр» (проектирует микроконтроллеры). Особняком стоит дизайн-центр МЦСТ — он создает «Эльбрусы» на собственной архитектуре VLIW (см. “Ъ” от 1 октября 2021 года).

Дискуссии о том, стоит ли поддерживать на государственном уровне открытые архитектуры, идут как минимум с конца 2020 года, говорит источник “Ъ”, близкий к правительству: «Проводились совещания, где обсуждались санкционные риски процессоров на ARM, перспективы поддержки RISC-V, нишевое назначение разработок МЦСТ, также анализировался опыт различных стран». В МЦСТ, «Байкал Электроникс», Yadro и «Миландре» отказались от комментариев.

Открытая архитектура сегодня — это единственная возможность для России сохранить высокие позиции в разработке и производстве электроники и микроэлектроники, полагает глава «Альянса RISC-V» Анна Серебряникова: «Мы считаем, что нужна комплексная программа господдержки разработчиков, работающих с этой архитектурой. Сейчас мер нет, но, думаю, они появятся».

Отказ от использования проприетарных (закрытых) архитектур при проектировании микроэлектроники реализуем только в случае отказа от контрактного производства на зарубежных фабриках, подчеркивает источник “Ъ” в производителе полупроводников: «Их системы устроены таким образом, что совместимы только с определенным набором лицензионных IP-блоков». С этим согласен гендиректор консорциума «Базис» Арсений Брыкин: «В случае проектирования чипов не на иностранной проприетарной архитектуре их выпуск за рубежом будет осложнен».

Однако, утверждает источник “Ъ” в одном из крупных дизайн-центров, «другого выхода, кроме перехода к проектированию чипов на RISC-V, у отрасли сейчас фактически нет». «Если кратко описывать единственный российский чип, который нам стоит ждать в ближайшее время,— поясняет собеседник “Ъ”,— это будет процессор, разработанный на RISC-V, выпущенный и упакованный на заводе в Китае. Но не факт, что этот чип можно будет называть российским».

Никита Королев