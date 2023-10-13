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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа запустила торги акциями группы «Астра»

На Московской бирже (MOEX: MOEX) в 15:00 стартовали торги акциями группы «Астра». После открытия торгов бумаги взлетели на 40% к цене IPO, до 466,2 руб., следует из данных торговой площадки. Число сделок превысило 7 тыс.

Ранее сегодня, 13 октября, «Астра» в рамках IPO разместила на бирже акции по цене 333 руб. за бумагу на сумму 3,5 млрд руб. Стоимость акции соответствовала верхней границе ценового диапазона (300–333 руб.). В рамках IPO «Астра» предложила 10,5 млн акций, что эквивалентно 3,5 млрд руб. По итогам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составила 5%.

В официальной церемонии начала торгов акциями приняли участие председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов, гендиректор группы «Астра» Илья Сивцев и финансовый директор группы Елена Бородкина.

«Мы рады приветствовать на нашей площадке нового эмитента из сектора информационных технологий. Группа "Астра" — один из лидеров среди российских разработчиков инфраструктурного программного обеспечения. Ее выход на публичный рынок иллюстрирует активное развитие сектора и становится дополнительной возможностью диверсификации портфелей для российских инвесторов»,— отметил председатель правления Мосбиржи.

Группа «Астра» — крупный российский разработчик ОС и инфраструктурного программного обеспечения для импортозамещения продуктов Microsoft, IBM, Citrix. О начале сбора заявок на 10,5 млн акций группа объявила 5 октября. Организаторами IPO выступили «Старт Капитал», Сбербанк (MOEX: SBER) и Тинькофф-банк (MOEX: TCSG).

Подробнее об интересе к первичному размещению акций группы «Астра» — в материале «Ъ» «Инвесторы переподписали софт».

Милена Костерева

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