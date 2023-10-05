«Группа Астра» озвучила предварительные параметры IPO и начала сбор заявок

«Группа Астра» объявила о ценовом диапазоне IPO обыкновенных акций, размещение которых пройдет на Московской бирже, следует из сообщения компании. Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 300 до 333 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 63,0 млрд до 69,9 млрд руб.

В рамках IPO будет предложено до 10,5 млн акций, 5% от количества выпущенных и находящихся в обращении со стороны действующих акционеров, из которых около 10% может быть использовано для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Цена IPO будет установлена продающими акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется 5-го и завершится 12 октября.

Ожидается, что старт торгов акциями под тикером ASTR начнется 13 октября после объявления цены IPO и окончательного включения акций во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Компания объявила о намерении провести IPO в начала октября.

По данным Kartoteka.ru, 15% «Группы Астра» принадлежит ее гендиректору Илье Сивцеву, 5% — Светлане Новосельцевой, остальные совладельцы скрыты. До июля 2022 года Илья Сивцев владел 20% головной компании группы ООО «Русбитех-Астра», 80% принадлежало Денису Фролову. Партнеры также владели производителем светотехнического оборудования ГК «Вартон», ранее купившим контрольный пакет АО «Байкал электроникс».

О намерении «Группы Астра» провести IPO в сентябре сообщало РБК. Издание уточняло, что инвесторам предложат «небольшой пакет». По итогам 2022 года выручка «Астры» выросла в 2,5 раза, до 5,4 млрд руб., чистая прибыль — в 2,8 раза, до 3 млрд руб. Показатель EBITDA вырос в 2,7 раза, до 2,9 млрд руб.

О проектах «Группы Астра» — в материале «Ъ» «Осторожно, коды открываются».

Юлия Тишина