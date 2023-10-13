«Хамас» призвал жителей сектора Газа не эвакуироваться

Представители исламистского движения «Хамас» призвали жителей сектора Газа не эвакуироваться. Ранее Израиль потребовал у населения северной части сектора Газа покинуть свои дома и уехать на юг.

«Оккупация (Израиль.— "Ъ") пытается распространить ложную пропаганду различными способами, стремясь вызвать замешательство среди граждан и подорвать стабильность нашего внутреннего фронта»,— говорится в сообщении «Хамаса» (цитата по CNN).

Ранее армия обороны Израиля призвала мирных жителей сектора Газа эвакуироваться на юг анклава. В сообщении также рекомендовали жителям не приближаться к границе Газы с Израилем и избегать боевиков «Хамаса».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что на эвакуацию, которая затрагивает 1,1 млн человек, Израиль выделил 24 часа. В организации назвали «невозможным» такое перемещение людей без разрушительных гуманитарных последствий. Утром в ООН также сообщили, что в секторе Газа к тому моменту свои дома покинули больше 420 тыс. человек.

10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа. Утром 7 октября движение «Хамас» начало ракетный обстрел по Израилю и вторжение на территорию страны.

Петр Бузлаев