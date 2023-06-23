Контрафакту готовят штрафы

Ozon будет штрафовать продавцов контрафакта, с июля за одну неправильно маркированную карточку придется заплатить 10 тыс. руб. Такой товар обещают скрыть от покупателя, а самого селлера наказать, вплоть до блокировки. Станет ли меньше контрафакта на цифровых площадках? И кто несет ответственность за его продажу? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Продажа контрафакта на маркетплейсах, как откровенных подделок, так и реплик, по закону запрещена. Цифровые платформы уверяют, что автоматическая модерация блокирует подозрительные карточки товаров и покупатель их не видит.

Вместе с тем, чтобы инцидентов со спорными позициями стало еще меньше, Ozon решился на штрафы. Однако в самой компании это слово не используют, а предпочитают говорить, что это плата за модерацию карточки. Даже если продавец решил исправить информацию, а площадка это заметила, все равно придется заплатить 10 тыс. руб. за каждый товар, подтвердил “Ъ FM” представитель Ozon Иван Скородумов:

«В первый месяц работы новой системы мы предложим всем продавцам скидку в размере 99%, чтобы они внимательно относились к загрузке карточек товара и их проверке. Если говорить про контрафактную продукцию, то мы всегда просим у селлеров документ, подтверждающий оригинальность продукции.

Если у нас или покупателей возникает подозрение, что это не так, то у продавца есть три дня для того, чтобы предоставить нам эти документы. Если этого не происходит, то мы скрываем карточку товара».

Маркетплейсы признают, что контрафакт у них попадается. Ozon может заблокировать таких селлеров, а вот Wildberries, как выяснил “Ъ FM”, только скрывает карточки с низким рейтингом и считает блокировку неправильной мерой.

Но продавца чаще наказывают уже, когда товар продан, подчеркнул гендиректор группа компаний Sellerkeller Владимир Болдырев:

«Если клиент подал жалобу на поставщика, что ему приехал левый товар ненадлежащего качества, то маркетплейс будет связываться с продавцом и принимать какие-то меры.

Площадка, конечно, обращает на это внимание, но, может, это больше касается крупных или новых селлеров».

Вместе с тем в последнее время маркетплейсы активно продвигают карточки с надписью «оригинал». Чтобы получить такую «галочку» и продать быстрее, селлеры должны отправить площадке сертификат или серийный номер товара.

Но и это не спасет от покупки контрафакта, предупреждает управляющий партнер юридического агентства IQ Technology Александр Логунов: «Сам маркетплейс не проверяет, что конкретно положил продавец в заказ, что едет к покупателю и что он получит, хоть кирпич, хоть подделку.

Что делают селлеры? Они берут две упаковки оригинальной продукции, подтверждают это документами, получают соответствующую галочку, а дальше продолжают продавать неоригинальный товар.

И никто от этого не может защититься, потому что маркетплейсу это невыгодно. Правообладатель ушел и перестал контролировать рынок».

За цифровые площадки взялось правительство, и теперь за продажу контрафакта должны отвечать и агрегаторы, а селлеры — раскрывать всю цепочку товара вплоть до правообладателя. Но маркетплейсам выгодны любые продавцы, резюмирует гендиректор сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев:

«Как работают такие площадки? Например, выходит iPhone 14, и он должен появиться на маркетплейсах, потому что огромное количество аудитории идет в интернет с запросом, где его купить. Задача онлайн-магазинов в том, чтобы любые такие новинки моментально к себе добавлять, без разницы, есть санкции или нет.

Маркетплейсы воюют за привлечение потенциального покупателя. Потому что человек, который купил у тебя iPhone, либо новый Dyson, либо Lego, потом будет возвращаться на эту площадку и дальше продолжать здесь оставлять деньги».

Услуга аутентификации есть только на сервисах по продаже люксовых товаров. Маркетплейсы же вручную не проверяют продукцию на подлинность, это и невозможно при таких объемах. Но оригиналы там точно есть, главное — не попадаться на скидку, к примеру, в 80%, сравнить цену на сайте производителя, особенно если он больше не работает с Россией, и избегать особо щедрых продавцов.

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