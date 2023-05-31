Поиск проблемных связей

Чрезмерное стремление сторонних наблюдателей перехватить повестку — спутник любого громкого конфликта. Затянувшиеся разбирательства маркетплейсов со своими продавцами не стали исключением. «Создан монополист, который ведет себя бесцеремонно, грубо и нагло. Я не исключаю, что через какое-то время потребуется национализация Wildberries для наведения там порядка»,— заявил на недавней встрече с депутатами Госдумы председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Почвой для эпатажного заявления стали многочисленные конфликты маркетплейса с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), принимающие характер стихийных митингов у офиса компании. Только за последний месяц они собирались дважды: сначала продавцы были недовольны списаниями средств за рекламу, затем — блокировкой аккаунтов. Все это происходит на фоне дискуссии о целесообразности введения регулирования для маркетплейсов.

Скандалы с маркетплейсами напоминают ситуацию на рынке жилищного строительства пятилетней давности. До перехода на проектное финансирование основной объем средств на проведение строительных работ застройщики привлекали, получая деньги напрямую через договоры долевого участия. Эта практика, с одной стороны, позволяла потенциальным соинвесторам заключить выгодную сделку, с другой — оставляла их наедине с риском незавершенного строительства.

К последнему покупатели квартир, разумеется, оказались не готовы: на рынке появился феномен «обманутых дольщиков», проводивших многочисленные митинги не только у дверей компаний, но и у зданий органов власти. Явление стало насколько привычным, что профильный портал — Единый ресурс застройщиков — в 2017 году ввел постоянный мониторинг митингов обманутых дольщиков. Тогда звучали и призывы к национализации. Например, передать все жилищное строительство в стране Минстрою предлагал Владимир Жириновский. Конец проблеме удалось положить лишь благодаря мораторию на прямое привлечение застройщиками средств соинвесторов: сейчас сделки заключаются через эскроу-счета.

Пойдут ли власти на столь радикальные меры в случае с маркетплейсами? Вполне возможно, этого не потребуется, и, решив максимально снизить внимание к себе контролирующих органов, крупные компании самостоятельно примут решение ограничить практики ведения бизнеса с физлицами. Тот же Ozon недавно анонсировал запуск собственных ПВЗ в отделениях «Почты России», другой вариант — пункты выдачи заказов в магазинах федеральных ритейлеров. А альтернативным вариантом работы с продавцами может стать сотрудничество маркетплейсов через фирму-посредника — так уже работают сервисы такси и доставки.