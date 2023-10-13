Минобрнауки обсуждает изменение статуса магистратуры

Магистратура должна занять отдельное место в системе высшего образования, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. По его словам, сейчас ведомство обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе образования.

«Сейчас обсуждается новая уровневая система по обращению президента. Вот в рамках нее, конечно, будет изменение статуса магистратуры»,— рассказал ТАСС господин Афанасьев.

Он считает, что магистратура не должна подменять другие уровни обучения. «С названием — специализированное высшее образование — она должна базовую ступень углублять и специализировать»,— пояснил замминистра.

В июне 2022 года Минобрнауки заявило, что российские вузы исключили из Болонского процесса. Российские власти решили отказаться от Болонской системы (разделяет учебный процесс на четыре года бакалавриата и два года магистратуры) и создать собственную. Минобрнауки поддерживало уход от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом. Ведомство анонсировало новую систему образования в вузах в 2025 году.

О ситуации в вузах — в материале «Ъ» «Абитуриентов попросили расставить приоритеты».

Лаура Кеффер