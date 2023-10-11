Главные новости за 11 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Стоимость авиабилетов из Тель-Авива в Сочи из-за начавшихся боевых действий между Израилем боевиками ХАМАС выросла до 232,2 тыс. руб.

Суд взыскал 20 млн руб. с бизнесмена Олега Тинькова в пользу кубанского миллиардера Олега Дерипаски по иску о защите чести и достоинства. Адвокат бизнесмена заявил, что вырученные деньги направят на благотворительность.

Мосгорсуд оставил под стражей главу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина, отклонив жалобу его защиты на избрание более мягкой меры пресечения.

Роспотребнадзор объявил о консультациях для жителей Кубани, купивших путевки в Израиль. Ведомство поможет в подготовке претензий в случае нарушения прав граждан.

В Крыму проведут операцию четырехмесячному львенку с поврежденной лапой, спасенному от браконьеров.

Бывшего морпеха ВСУ осудили за подготовку теракта в торговом центре Симферополя. Его задержали в апреле 2022 году. При обыске у него изъяли самодельную взрывчатку, экстремистскую литературу и запрещенную символику.

Многодетная семья из Тихорецка вынужденно переехала в Краснодар из-за травли дочери, учившейся в пятом классе местной гимназии.

26-летнего жителя Краснодарского края приговорили к 21 году лишения свободы по обвинению в двойном убийстве и покушении на убийство ребенка.

В городском саду Краснодара отремонтируют ротонду «Казачья горка». Реконструкцию проводят к 175-летию горпарка.

В Арбитражный суд Краснодарского края поступило заявление кредитора сочинской фирмы «СМС-Девелопмент» Константина Кизинюка о привлечении учредителей должника к субсидиарной ответственности на сумму 767,2 млн руб.

Перед судом предстанет 21-летний житель Ростовской области, который минувшей весной ограбил несколько аптек в Новороссийске и Геленджике с помощью игрушечного пистолета.

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