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Мосгорсуд оставил главу управления МЧС Кубани Волынкина под стражей

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты главы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина на меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает ТАСС.

Олега Волынкина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к ущербу на сумму около 3 млн руб. (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В конце сентября текущего года фигуранта заключили под стражу на два месяца. В апелляционную инстанцию дело поступило 9 октября.

Ранее Олега Волынкина госпитализировали в связи с осложнениями заболеваний. Защитники начальника кубанского главка МЧС сообщили, что мужчина страдает от гипертонии, сахарного диабета и онкологического заболевания.

Анастасия Донскова

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