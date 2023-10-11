Кубанца приговорили к 21 году тюрьмы за двойное убийство и покушение на ребенка

Жителя Краснодарского края осудили по обвинению в двойном убийстве и покушении на убийство ребенка. Перед судом предстал 26-летний кубанец, совершивший преступление два года назад, рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным ведомства, в июне 2021 года фигурант взял в долг у своей бывшей сожительницы 110 тыс. руб, но отдавать их не хотел, поэтому придумал преступный план. Мужчина пришел к дому убитой и отключил электричество. На улицу вышел отец женщины, которого обвиняемый забил сучкорубом до смерти. После этого фигурант напал уже на бывшую сожительницу и также убил ее. Все это видел 14-летний сын потерпевшей, нападавший попытался убить его, однако ребенку удалось сбежать.

Фигуранта приговорили к 21 году колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы. Также с мужчины взыскали 6 млн руб. компенсации морального вреда потерпевшим.

Вячеслав Рыжков

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