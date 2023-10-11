Роспотребнадзор поможет жителям Кубани вернуть билеты в Израиль

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю при содействии Консультационного центра для потребителей объявило о консультациях для жителей Кубани, купивших путевки в Израиль, и помощи в подготовке претензий в случае нарушения прав граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что помощь также будет оказана туристам, готовящим исковые заявления по факту нарушения потребительских прав. Консультации будут оказаны в режиме онлайн и по телефонам, указанным на сайте ведомства.

Ранее Минэкономразвития заявило об опасности посещения Израиля гражданами РФ из-за нестабильной политической обстановки. Туристам рекомендовано отказаться от поездок до стабилизации ситуации.

Прямые перелеты между Россией и Израилем выполняют авиакомпании Red Wings и «Азимут». Рейсы в Тель-Авив осуществляются из Сочи, Махачкалы и Минеральных Вод. Ранее в МИД РФ сообщили, что для пассажиров рейсов, задержанных в Израиле, доступен обмен и возврат билетов без штрафов.

Анастасия Донскова

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