Бывшего украинского военного осудили за подготовку теракта в ТЦ Симферополя

Бывшего морпеха ВСУ осудили за подготовку теракта в торговом центре Симферополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

Мужчину задержали в апреле 2022 года. По данным ЦОС ФСБ РФ, злоумышленник готовил теракт в одном из ТРЦ Симферополя по указанию националистического полка «Азов» (запрещен на территории РФ). При обыске у подозреваемого изъяли самодельную взрывчатку, экстремистскую литературу и запрещенную символику.

Изучив материалы дела, суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима.

Ранее в Симферополе задержали местного жителя, сообщившего ложную информацию о минировании торгового центра.

Анастасия Донскова

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