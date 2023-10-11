В Новороссийске осудят приезжего, грабившего аптеки с игрушечным пистолетом
Перед судом в Новороссийске предстанет 21-летний ранее судимый приезжий из Ростовской области. Юношу обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 162 и 228 УК РФ (разбойное нападение и незаконный оборот наркотиков), рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Фото: pixabay.com
Молодой человек ограбил аптеки Новороссийска и Геленджика еще весной этого года. Он угрожал фармацевтам похожим на пистолет предметом и требовал отдать деньги из кассы, а затем сбегал.
Юношу через некоторое время задержали. Оказалось, что пистолет был игрушечным. Дома у обвиняемого нашли также около полграмма N-метилэфедрона.
Сейчас фигурант находится под стражей. В скором времени он предстанет перед судом. Обвиняемому грозит до десяти лет тюрьмы.
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