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В Новороссийске осудят приезжего, грабившего аптеки с игрушечным пистолетом

Перед судом в Новороссийске предстанет 21-летний ранее судимый приезжий из Ростовской области. Юношу обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 162 и 228 УК РФ (разбойное нападение и незаконный оборот наркотиков), рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Молодой человек ограбил аптеки Новороссийска и Геленджика еще весной этого года. Он угрожал фармацевтам похожим на пистолет предметом и требовал отдать деньги из кассы, а затем сбегал.

Юношу через некоторое время задержали. Оказалось, что пистолет был игрушечным. Дома у обвиняемого нашли также около полграмма N-метилэфедрона.

Сейчас фигурант находится под стражей. В скором времени он предстанет перед судом. Обвиняемому грозит до десяти лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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