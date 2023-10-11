В Крыму прооперируют львенка, спасенного от браконьеров

В Крыму проведут операцию четырехмесячному львенку, спасенному от браконьеров. Об этом сообщает «РИА Новости Крым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал директора крымского парка львов Олега Зубкова Фото: Telegram-канал директора крымского парка львов Олега Зубкова

Специалисты возьмутся за животное через нескольких месяцев, после того как оно окрепнет. Как сообщил изданию директор крымского парка львов Олег Зубков, львенка долго содержали в тесной клетке, в результате чего у животного развилась гиподинамия. Эксперты считают, что даже в случае успешного исхода операции будущая львица не сможет жить в прайде.

Котенка с поврежденной лапой у браконьеров изъяли сотрудники МВД по Запорожской области в начале текущей недели. Спасенного львенка назвали Осадой.

Анастасия Донскова

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