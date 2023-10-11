Многодетная семья из Тихорецка сбежала в Краснодар из-за травли дочери в школе

Многодетная семья из Тихорецка вынужденно переехала в Краснодар из-за травли дочери, учившейся в пятом классе местной гимназии. Об этом сообщает «КП-Кубань».

По данным издания, родители девочки попытались урегулировать проблему на классном собрании, однако это не принесло результатов. У девочки случилась паническая атака, после чего семья вынужденно переехала в свою краснодарскую квартиру до окончания ремонта.

Мать девочки сообщила, что одноклассники угрожали ее ребенку расправой (школьницу грозились сбросить с крыши), портили учебники, высмеивали и обсуждали издевательства в чате одного из мессенджеров.

В министерстве образования Краснодарского края отметили, что в сентябре с детьми, угрожавшими девочке, встретился инспектор ОПДН. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако позднее данное решение было отменено, как сообщили в прокуратуре региона.

Анастасия Донскова

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