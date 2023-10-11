В Городском Саду Краснодара отремонтируют «Казачью горку»

В начале октября власти Краснодара заключили муниципальный контракт на реконструкцию ротонды «Казачья горка» в Городском Саду. Подрядчик уже готовится к началу работ и демонтирует старые элементы ротонды, рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы. Завершить работы планируют до конца текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Ротонда — настоящее украшение и визитная карточка парка. Сюда любят приходить гости города, семьи с детьми, а особенно — молодожены. Поэтому ремонт очень долгожданный»,— отмечает начальник управления культуры Ирина Удовицкая. Городской Сад скоро отметит 175-летний юбилей, и реконструкция, по словам госпожи Удовицкой, станет подарком к памятной дате.

В рамках реконструкции специалисты усилят фундамент и подпорные стены, отремонтируют ступени, заменят декоративные элементы. Кроме того, на ротонде смонтируют новую подсветку и благоустроят прилегающую территорию.

Вячеслав Рыжков

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