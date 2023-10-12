Коммунальным концессионерам помогут субсидиями

Минстрой намерен разрешить финансирование концессий в сфере ЖКХ за счет субсидий в рамках программы модернизации отрасли — сняв запрет для соглашений с финансированием за счет платы концедента, то есть с возмещением расходов инвестора после ввода объекта. Объясняется это тем, что основная часть объектов, нуждающихся в обновлении, передается в концессии. Также свою роль, видимо, сыграла и вероятность сокращения бюджетного финансирования в 2024 году. Участники рынка и эксперты инициативу поддерживают, отмечая, что сфера ЖКХ непривлекательна для инвесторов и нуждается в поддержке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минстрой готов пустить средства субсидий для ЖКХ на поддержку концессионеров, модернизирующих коммунальную инфраструктуру

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Минстрой готов пустить средства субсидий для ЖКХ на поддержку концессионеров, модернизирующих коммунальную инфраструктуру

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минстрой предлагает допустить к господдержке в рамках программы модернизации ЖКХ концессионные проекты, следует из опубликованного ведомством проекта постановления правительства. Речь идет о программе обновления ветхих сетей, рассчитанной до 2028 года,— на ее финансирование в 2023–2024 годах предусмотрено 280 млрд руб. Каждому региону выделяется от 500 млн руб. субсидий на замену ветхих сетей при наличии региональной программы и при условии привлечения минимум 20% внебюджетных инвестиций. Сама программа развернута в условиях, когда в обновлении нуждаются около 40% сетей, а недофинансированность отрасли оценивается в 4,6 трлн руб. (см. “Ъ” от 3 ноября 2022 года).

По действующим правилам, направление средств субсидий на модернизацию или ремонт объектов, которые являются предметом концессий, не допускается. Однако, как отмечает Минстрой, основные объекты, «требующие реконструкции, модернизации или капремонта, передаются концессионерам» — в которых финансовое обеспечение модернизации объекта предусмотрено «с использованием финансовой поддержки за счет платы концедента» (то есть возмещения расходов инвестора уже после ввода объекта), и заключенным с конца прошлого года.

Отметим, концессии являются основным способом привлечения инвестиций в ЖКХ — это самый массовый сегмент государственно-частного партнерства. Сейчас насчитывается около 2,7 тыс. соглашений в этой отрасли на 1,1 трлн руб. (см. “Ъ” от 26 сентября). Подтолкнуть к такому шагу могли и опасения сокращения расходов федерального бюджета на 2024 год — как следует из пояснительной записки, в силу таких рисков регионам рекомендовано приостановить контрактацию. Впрочем, этим Минстрой объясняет необходимость иных правок — в частности, введения возможности корректировки программ в случае сокращения финансирования.

Как рассказывает управляющий директор по юридическому сопровождению проектов Национального центра ГЧП Анна Батуева, когда данная программа появилась, основной вопрос от регионов был — можно ли средства поддержки использовать на концессионные проекты. Появление такой возможности, подчеркивает она, важно для сферы, поскольку объем требуемых инвестиций в коммунальную инфраструктуру «измеряется триллионами рублей». Как пояснили “Ъ” в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), инвесторы, беря в управление объекты водоснабжения и водоотведения, сталкиваются с «теми же проблемами в отрасли, что и муниципалитеты, а с учетом санкций и ослабления рубля им требуется господдержка — очевидно, что с бюджетной поддержкой мог бы получиться синергетический эффект государства и бизнеса». В РАВВ также напоминают, что отрасль по-прежнему остается непривлекательной для бизнеса, прежде всего в силу экономически необоснованных тарифов.

Доцент кафедры госуправления и публичной политики ИОН РАНХиГС Александр Воротников полагает, что поддержка позволит активнее реализовывать проекты и сделать власть и бизнес более инициативными. По его словам, это «принципиальное решение» — особенно для северных и дальневосточных регионов, где концессии реализуются сложно в силу субъективных (слабые кадры, недостаток практики) и объективных (рост операционных расходов из-за климата, недостаток потребителей) причин.

Евгения Крючкова