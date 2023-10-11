Главные новости за 11 октября. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

Глава ФСБ РФ Александр Бортников подтвердил, что из-за действий украинских диверсантов в августе 2022 года аварийно останавливался второй энергоблок Курской атомной электростанции.

Суд приговорил 27-летнего жителя Белгорода к 12 годам колонии строгого режима за взрыв гранаты, в результате которого погиб мужчина и пострадала женщина.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утвердил персональный состав реформированного правительства региона.

«Дом.РФ» продает в белгородском Старом Осколе комплекс зданий за 8,9 млн рублей. Объекты находятся в центре города.

Более 2,7 тысяч человек вошли в добровольную народную дружину Курской области, которая формируется с конца 2022 года. Ее возглавил губернатор Роман Старовойт. Он заявил, что всего планируется набрать около 6 тыс. дружинников.

Воронежская прокуратура обжаловала условные сроки бывшим топ-менеджерам автодилера «Модус». В ведомстве посчитали, что приговоры были вынесены с нарушениями уголовно-процессуального законодательства.

Липецкий облздрав возглавил замначальника ведомства Александр Голиков. Его заместителями стали два главных врача.

Администрация Тамбова объявила торги на комплексное развитие территории 2,2 га. Здесь надо снести 2,5 тыс. кв. м ветхих, аварийных и заброшенных домов, а взамен построить 16,8 тыс. кв. м.

Липецкие власти будут компенсировать до 350 тысяч рублей покупку электромобилей для оказания услуг такси. В этом году на эти цели предусмотрено 20 млн в следующем — уже 50 млн.

Землю в пригородном селе предлагают передать Белгороду для создания кладбища. Власти просят регион передать 325 тысяч кв. м.

Воронежский облсуд оставил без изменения решение первой инстанции и не стал восстанавливать Александра Арнаутова на посту директора театра оперы и балета. Защита господина Арнаутова планирует подать кассационную жалобу.