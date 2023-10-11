Воронежская прокуратура обжаловала условные сроки бывшим топ-менеджерам автодилера «Модус»

Прокуратура района обжаловала приговор Центрального райсуда Воронежа, назначившего за мошенничество условные сроки бывшим директорам по строительству и финансам ОАО «Модус» Константина Пашенцева и Алексея Новичкова, а также экс-гендиректора компании холдинга «Воронеж-реалти» Константина. Апелляционное представление принесено в связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, рассказали в ведомстве.

Уголовное дело рассматривалось с конца 2020 года. Воронежское управление СКР обвиняло трех топ-менеджеров в хищении 155 млн руб. из бюджета при строительстве автоцентра на окраине Воронежа. Как установил суд, «Воронеж-реалти» получил почти 65 млн субсидий и незаконно возместили около 90 млн руб. НДС.

Изначально в мошенничестве подозревалась супруга владельца «Модуса» Алексея Лещенко Надежда Лещенко. После вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова ее преследование было прекращено.

Перед началом рассмотрения дела суд вернул его в прокуратуру, посчитав версию следствия неопределенной. Это решение отменила апелляция.

Обвиняемые вину не признали. Суд назначил им по пять лет лишения свободы условно.

В прокуратуре отметили, что уголовное преследование по эпизоду, связанному с незаконным возмещением НДС, было прекращено в отношении двух фигурантов в связи с истечением сроков давности, а третьего и вовсе освободили от наказания.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Модус" подъезжает к суду».

Александр Прытков

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