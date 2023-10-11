Глава ФСБ подтвердил остановку энергоблока Курской АЭС из-за диверсии 2022 года

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на заседании спецслужб стран СНГ в Баку подтвердил, что из-за действий украинских диверсантов в августе 2022 года аварийно останавливался второй энергоблок Курской атомной электростанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Диверсии произошли 4, 9 и 12 августа. Были подорваны шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения нескольких регионов. По данным ФСБ это привело «к нарушению технологического процесса функционирования АЭС».

Концерн «Росэнергоатом» 4 августа сообщал, что в 17:37 из-за неисправности на подстанции «Южная» (330 кВ) действием автоматики был остановлен энергоблок №2. А 10 августа на станции сообщили, что блок снова «несет нагрузку согласно диспетчерскому графику».

Александр Бортников сообщил, что в августе 2023 года были задержаны члены украинской диверсионно-разведывательной группы, которые готовили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС. По его словам, также были обезврежены 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи Курской и Смоленской, Ленинградской и Калининской станций.

Александр Прытков