Липецкий облздрав возглавил замначальника ведомства Александр Голиков
Исполняющим обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области назначен Александр Голиков. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
На этом посту Александр Голиков сменит Юрия Шуршукова, который ушел в отставку в середине сентября. Господин Голиков был заместителем господина Шуршукова. Эту должность займет главный врач липецкой поликлиники №2 Анна Маркова. Вторым новым заместителем станет главврач добринской районной больницы Лилия Самошина.
«Все — признанные профессионалы пользуются заслуженным уважением в коллективах. И Анна Маркова, и Лилия Самошина хорошо зарекомендовали себя как руководители, достойно справлялись со всеми возникающими вопросами», — отметил Игорь Артамонов.
Губернатор также подвел итоги проверки в Чаплыгинской районной больницы, пациенты которой пожаловались на плохие условия. Главному врачу больницы вынесли дисциплинарное взыскание. По словам Игоря Артамонова, постельное белье, матрасы и кровати в больнице заменят. Он добавил, что на следующей неделе вопрос о недопустимости таких ситуаций поднимут на коллегии управления здравоохранения. Свои проверки организовали также прокуратура и СКР.