Мэрия Тамбова отдает под застройку более 2 га за 1,3 млн рублей

Администрация Тамбова объявила торги на комплексное развитие территории (КРТ) 2,2 га неподалеку от поселка Строитель, который теперь также входит в черту города. Договор планируется заключить на десять лет до 31 декабря 2033 года, следует из аукционной документации.

Речь идет о части домов по улице Астраханской. Здесь предстоит снести 2,5 тыс. кв. м ветхого, аварийного и заброшенного жилья, а также реконструировать объект электроэнергетики.

Взамен можно построить четыре девятиэтажных дома на 304 квартиры и 560 человек. Общая площадь планируемой застройки составляет 26,4 тыс. кв. м, жилая — 16,8 тыс. кв. м.

Начальная цена права на заключение аренды составляет 1,3 млн руб. Шаг аукциона — 63,7 тыс.

Заявки принимаются до 25 октября, итоги планируется подвести 30 октября.

О банкротстве крупного тамбовского застройщика читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Козерог" не убежал от кредиторов».

Александр Прытков

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