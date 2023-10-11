Облсуд не стал восстанавливать в должности бывшего директора воронежской оперы

Воронежский облсуд оставил без изменения решение первой инстанции и не стал восстанавливать Александра Арнаутова на посту директора театра оперы и балета, следует из картотеки дела.

Представитель господина Арнаутова Юрий Свистов рассказал «Ъ-Черноземье», что после планирует подать кассационную жалобу: «На нее вся надежда».

С помощью кассации Александру Арнаутову однажды уже удалось восстановиться в должности.

Впервые контракт с ним региональный департамент культуры расторг в марте 2021 года. При этом трудовую книжку Александр Арнаутов забрал только летом и сразу оспорил увольнение. Первая и вторая инстанции встали на сторону департамента и театра, однако кассация отправила дело на пересмотр.

В результате в июне 2022 года Ленинский райсуд восстановил Александра Арнаутова в должности и обязал выплатить ему около 1,5 млн руб. задолженности по зарплате и 30 тыс. компенсации морального вреда.

Департамент и театр безуспешно обжаловали это решение в облсуде, а после этой неудачной попытки ведомство снова уволило господина Арнаутова.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Директор вышел на бис».

Александр Прытков

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