Облсуд не стал восстанавливать в должности бывшего директора воронежской оперы
Воронежский облсуд оставил без изменения решение первой инстанции и не стал восстанавливать Александра Арнаутова на посту директора театра оперы и балета, следует из картотеки дела.
Представитель господина Арнаутова Юрий Свистов рассказал «Ъ-Черноземье», что после планирует подать кассационную жалобу: «На нее вся надежда».
С помощью кассации Александру Арнаутову однажды уже удалось восстановиться в должности.
Впервые контракт с ним региональный департамент культуры расторг в марте 2021 года. При этом трудовую книжку Александр Арнаутов забрал только летом и сразу оспорил увольнение. Первая и вторая инстанции встали на сторону департамента и театра, однако кассация отправила дело на пересмотр.
В результате в июне 2022 года Ленинский райсуд восстановил Александра Арнаутова в должности и обязал выплатить ему около 1,5 млн руб. задолженности по зарплате и 30 тыс. компенсации морального вреда.
Департамент и театр безуспешно обжаловали это решение в облсуде, а после этой неудачной попытки ведомство снова уволило господина Арнаутова.
Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Директор вышел на бис».