В Белгороде мужчина получил 12 лет строгого режима за взрыв гранаты

Прокуратура Белгородской области сообщила о вынесении Свердловским райсудом приговора 27-летнему жителю облцентра, который в апреле этого года взорвал гранату во дворе жилого дома, что привело к гибели мужчины и ранению женщины. Ему назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил.

По данным «Ъ-Черноземье», подсудимого зовут Шота Маргвелашвили, его признали виновным в в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). В ходе бытового конфликта, который возник во время распития спиртных напитков в гостях у его соседки, он сходил к себе домой за ранее приобретенной гранатой. Подсудимый бросил ее рядом с хозяйкой и мужчиной, который в итоге погиб. Женщина получила травмы.

Судя по картотеке дел Свердловского райсуда, осужденный обжаловал приговор.

Владимир Зоркий

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